Ο John Galliano είχε πει κάποτε πως «Στιλ σημαίνει να φοράς βραδινό φόρεμα στα McDonalds και τακούνια σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι προσωπικότητα, αυτοπεποίθηση και αποπλάνηση.» Δεν ξέρω αν ο σχεδιαστής γνωρίζεται με τον προπονητή Segundo Castillo, αλλά μάλλον θα έκαναν καλή παρέα.

Ο Segundo Castillo, είναι ο προπονητής της ομάδας Barcelona Sporting Club, γνωστής και ως Barcelona de Guayaquil, η οποία συμμετέχει στη Serie A του Εκουαδόρ. Ανέλαβε τη θέση του μόνιμου προπονητή τον Οκτώβριο του 2024 και έχει συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο πιθανότατα να μην γνωρίζαμε τίποτα για αυτόν αν δεν έκανε αυτές τις στιλιστικές επιλογές, τις οποίες όπως έχει διαρρεύσει επιμελείται η σύζυγός του, Nancy, που αμφιταλαντευόμαστε ανάμεσα στο αν είναι απλά πάρα πολύ έξυπνη ή ταυτόχρονα και πάρα πολύ πονηρή και θα εξηγήσουμε αμέσως το γιατί.

Αρχικά να πούμε πως το να φορά κάποιος σμόκιν στο χορτάρι είναι ο ορισμός του overdressing. Και overdressing στη μόδα σημαίνει ότι κάποιος ντύνεται υπερβολικά επίσημα ή κομψά σε σχέση με την περίσταση. Είναι όταν η εμφάνισή σου ξεπερνά κατά πολύ το dress code ή τις προσδοκίες του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεσαι. Για παράδειγμα αν φοράς βραδινή τουαλέτα σε ένα απλό δείπνο με φίλους στο σπίτι, πηγαίνεις σε συνέντευξη για δουλειά ντυμένος σαν για gala ή αν παρουσιάζεσαι με σακάκι, παπιγιόν και γυαλισμένα παπούτσια σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σαν τον ήρωά μας Castillo.

Aυτό βέβαια, δεν είναι απαραίτητα πάντοτε κακό καθώς είτε αρέσει σε πολλούς είτε όχι, αποτελεί στιλιστικό statement: Αν το κάνεις με αυτοπεποίθηση και σκόπιμα, μπορεί να είναι iconic. Π.χ. ο Harry Styles ή ο Billy Porter το κάνουν συνεχώς και στην παρέα τους έχει προστεθεί πρόσφατα και ο Segundo. Αν όμως σε κάνει να ξεχωρίζεις αρνητικά ή δείχνει ότι δεν κατάλαβες την περίσταση, μπορεί να φανεί άβολο καθώς είναι πάντα αμήχανο το να δείχνει κάποιος εκτός τόπου και χρόνου χωρίς να μπορεί να υποστηρίξει αυτή του την διαφορετικότητα. Ο Segundo ωστόσο δε φαίνεται να ανήκει στη δεύτερη κατηγορία καθώς δείχνει μια χαρά μέσα στα σμόκιν του τα οποία φοράει και δεν τον φοράνε.

Επομένως το σατανικό σχέδιο της Nancy και ίσως του συζύγου της ήταν ίσως να κάνει statement εμφανίσεις για να ξεχωρίσει ανάμεσα στους πολλούς και η εικόνα του να κάνει το γύρο του κόσμου, καθώς αντιλαμβάνεστε πως σε καμια άλλη περίσταση δεν θα ασχολούμασταν με έναν προπονητή μιας τυχαίας ομάδας του Εκουαδόρ. Το σμόκιν δούλεψε και η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του Castillo ήρθε. Εμείς βέβαια κάνουμε και μια επιπλέον σκέψη η οποία μάλλον δεν πέρασε από το μυαλό του Segundo αλλά πιθανότατα πέρασε από το μυαλό της γυναίκας του: «Ας του φορέσω ακατάπαυστα σμόκιν, ίσως είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει ερωμένη αν μέσα σε όλα τ άλλα γίνει και λίγο γραφικός.»

Σαφώς και οι άνθρωποι του αθλητισμού φορούν πολύ επίσημα ρούχα, αλλά όχι στο χορτάρι. Τα φορούν στην απονομή της χρυσής μπάλας ή όταν είναι αποστολή που πηγαίνει σε σημαντικές διοργανώσεις με όλη την ομάδα να ντύνεται ομοιόμορφα με κοστούμια πχ. τα οποία έχει ράψει sur mesure ένας πολυτελής οίκος μόδας όπως στην περίπτωση της PSG για το Champions League ο Dior. O Segundo Castillo σολάρει μόνος του στον πάγκο της ομάδας του με παπιγιόν και σμόκιν χωρίς (προφανή) λόγο. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε για να κρίνουμε τη στιλιστική του φόρμουλα, είναι να βάλουμε στη θέση του έναν αναγνωρισμένο προπονητή με μεγάλο κύρος και να κάνουμε τη σύγκριση.

Θα μπορούσατε να φανταστείτε τον Pep Guardiola, τον Carlo Ancelotti ή τον Xabi Alonso να ντύνονται σαν τον Segundo Castillo όταν κάθονται στον πάγκο της ομάδας τους για ένα οποιοδήποτε παιχνίδι; Προφανώς και όχι. Γιατί; Επειδή δεν το χρειάζονται. Ο πλανήτης τους ξέρει ήδη και αν χρειάζεται να κάνουν statement. Το κάνουν μόνο και μόνο με την παρουσία τους, μια δήλωσή τους ή απλά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Θα ήταν πραγματικά αλλόκοτο να δούμε ξαφνικά έναν από αυτούς ή και κάποιον λιγότερο κορυφαίο όπως τον Diego Simeone για παράδειγμα ξαφνικά να φορέσει σμόκιν.

Ωστόσο ο συμπαθέστατος Segundo Castillo μάλλον εμπνέει με τα out of the blue κοστούμια του τη δική του ομάδα, η οποία έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, με 5 νίκες σε 6 αγώνες στο εγχώριο πρωτάθλημα και παραμένει αήττητη στη φάση των ομίλων του Copa Libertadores. Ίσως το παπιγιόν του να έχει μαγικές ικανότητες- ποιoς ξέρει; Mέχρι να το μάθουμε, θα περιμένουμε με αγωνία την επόμενη εμφάνισή του η οποία είμαστε σίγουροι πως δε θα μας απογοητεύσει. Του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.