Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει γίνει ακόμα η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, η ΔΕΘ 2025 η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι στοχευμένη στο δημογραφικό δράμα που περνάει η Ελλάδα με μειώσεις άμεσων φόρων και bonus ελαφρύνσεων από το πρώτο παιδί, η υπόθεση Μαζωνάκη που έφερε στο προσκήνιο το ευαίσθητο θέμα της ακούσιας νοσηλείας σε ψυχιατρείο και το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ 2 του υπουργείου Ναυτιλίας που με την δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων θα βοηθήσει στον πιο αποτελεσματικό έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων ξεχωρίζουν στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

Μπορείτε να τα δείτε εδώ