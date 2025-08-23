Διευθυντές σχολείων στο Ελ Σαλβαδόρ ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα να υποδέχονται προσωπικά τους μαθητές στις εισόδους, όχι μόνο για να τους πουν «buenos días», αλλά και για να ελέγξουν τα κουρέματα και τις σχολικές τους στολές.

Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε έχει επεκτείνει τις προσπάθειές του να «ξαναφτιάξει» τη χώρα ακόμη και στην εμφάνιση των μαθητών, στο πλαίσιο της επιβολής πειθαρχίας στα σχολεία, τα οποία κάποτε λειτουργούσαν ως χώρος στρατολόγησης για τις ισχυρές συμμορίες της χώρας.

Σύμφωνα με το Associated Press, η νέα υπουργός Παιδείας, Κάρλα Τριγκέρος, είναι λοχαγός του στρατού και γιατρός, η οποία επισκέπτεται τα σχολεία φορώντας στρατιωτική στολή.

Τη Δευτέρα απέστειλε υπόμνημα σε όλους τους διευθυντές, σημειώνοντας ότι όχι μόνο θα πρέπει να αποτελούν πρότυπα για τους μαθητές, αλλά και ότι είναι υποχρεωμένοι να στέκονται στις πύλες για να ελέγχουν καθαρές και περιποιημένες στολές, «κατάλληλα» κουρέματα και επίσημους χαιρετισμούς από τους μαθητές.

En El Salvador, bajo Nayib Bukele, las escuelas ya verifican que los estudiantes lleguen con el cabello adecuado, uniforme limpio y saludando. Orden, respeto y disciplina desde el aula. pic.twitter.com/nNRDrN6Had — DoctorFarola (@DoctorFarola) August 20, 2025

Η μη συμμόρφωση με τις εντολές αυτές θα θεωρείται «σοβαρή διοικητική παράλειψη», τόνισε η Τριγκέρος στο υπόμνημα.

Οι κανόνες υπήρχαν ήδη, αλλά δεν εφαρμόζονταν. Η νέα οδηγία προκάλεσε ουρές σε κουρεία σε όλη τη χώρα, καθώς τα αγόρια έκαναν περιποιημένα, κοντά κουρέματα, ενώ πολλοί μαθητές ανάρτησαν βίντεο στα οποία φαίνονται να κουρεύονται.

Ο Μπουκέλε, ένας ηγέτης της γενιάς των millennials που στην πρώτη του θητεία προτιμούσε καπέλα του μπέιζμπολ και τζιν, εμφανίζεται πλέον πιο επίσημος στη δεύτερη. Μοιράστηκε το υπόμνημα στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: «για να χτίσουμε το Ελ Σαλβαδόρ που ονειρευόμαστε, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να μεταμορφώσουμε πλήρως το εκπαιδευτικό μας σύστημα».

Ανεπίσημα, οι γονείς φαίνεται να στηρίζουν την τελευταία αυτή πρωτοβουλία του ιδιαίτερα δημοφιλούς προέδρου.

«Νιώθω ότι είναι καλό, έτσι τα βάζεις σε τάξη από μικρά», είπε την Πέμπτη η μητέρα Μαρία Μπαρρέρα, βλέποντας τον γιο της να μπαίνει στο σχολείο Concha Viuda de Escalón.

«Τον πήγα σήμερα στον κουρέα»

«Δεν το ήξερα, αλλά ο γιος μου πήγε καθαρός, αν και λίγο μακρυμάλλης», είπε η Μαρία Σεγκόβια, που τον συνοδεύει καθημερινά πηγαίνοντας στη δουλειά της. «Τον πήγα σήμερα στον κουρέα. Θα συμμορφωθούμε, γιατί είναι καλό».

Ο γονιός Ραμόν Βαγιαδάρες αναφέρθηκε στις πανίσχυρες συμμορίες που για χρόνια έλεγχαν γειτονιές και στρατολογούσαν μαθητές, πριν από την καταστολή του Μπουκέλε, κατά την οποία φυλακίστηκαν πάνω από 88.000 ύποπτοι για σχέσεις με αυτές. Τότε, οι δάσκαλοι φοβόντουσαν να επιβάλλουν πειθαρχία σε μαθητές που μπορεί να είχαν συνδέσεις με συμμορίες.

«Τώρα που η κυβέρνηση βάζει τα πράγματα σε τάξη, μπορεί κάποιοι να μην το βλέπουν θετικά, σωστά;» είπε ο Βαγιαδάρες. «Όμως υπάρχουν οικογένειες σαν τη δική μας που αντιμετωπίζουν ανοιχτά κάθε κατάσταση. Για μένα, είναι υπέροχο».

Ένας μαθητής που απομακρύνθηκε από τη σειρά και συστήθηκε μόνο ως Χουάν είπε ότι τον σταμάτησαν γιατί δεν είχε το έμβλημα του σχολείου στην τσέπη του πουκαμίσου.

«Υποσχέθηκα να το φέρω αύριο», είπε. «Νόμιζα ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό και φόρεσα άλλο πουκάμισο».

Η διευθύντρια του Ινστιτούτου Francisco Menéndez Nation, Βίκι Αλβαράδο, εξήγησε: «οι μαθητές πάντα μπαίνουν, ποτέ δεν απαγορεύουμε την είσοδο, αυτό που κάνουμε είναι να τους επισημαίνουμε τι πρέπει να διορθώσουν για να συμμορφωθούν».

Ασπίδα εναντίον των συμμοριών

Η κυβέρνηση Μπουκέλε υποστήριξε πρόσφατα ότι οι συμμορίες προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν ξανά μέσω των σχολείων. Τον Ιούνιο, πάνω από 40 μαθητές συνελήφθησαν σε τρία δημόσια σχολεία στο Σαν Σαλβαδόρ.

Ένα από τα συνδικάτα των δασκάλων της χώρας δήλωσε πως υποστηρίζει τις νέες οδηγίες, αλλά τόνισε την ανάγκη τροποποίησης των νόμων προστασίας ανηλίκων που καθιστούν δύσκολη την επιβολή πειθαρχίας στα σχολεία.

«Πολλοί δάσκαλοι, στην προσπάθειά τους να φέρουν τάξη και πειθαρχία στα σχολεία, είχαν καταγγελθεί και τιμωρηθεί», είπε ο Παθ Σετεΐνο Γκουτιέρες, γραμματέας της Ένωσης Εκπαιδευτικών Δημόσιων Σχολείων Ελ Σαλβαδόρ.

Αντίστοιχες προσπάθειες ρύθμισης των κουρεμάτων σε σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με επικρίσεις ότι επηρεάζουν δυσανάλογα μαθητές άλλων φυλών ή επιχειρούν να περιορίσουν πολιτιστικές και θρησκευτικές ταυτότητες.

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζέιμι Μαγκάνια καταδίκασε τις οδηγίες, λέγοντας ότι οι απαιτήσεις του υπομνήματος της Τριγκέρος μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε οικογένειες με περιορισμένους πόρους.

«Αν οι μητέρες δεν μπορούν να πληρώσουν τον κουρέα, αν τα σπίτια τους δεν έχουν (τρέχον) νερό, (ή) ρεύμα για να σιδερώσουν, αν δεν έχουν δώσει στα παιδιά τους παπούτσια, μπες στη θέση τους, υπουργέ (Τριγκέρος), και ντύσου σαν πολίτης», έγραψε στο Χ.

Ο Μπουκέλε απάντησε χλευάζοντας αυτούς που αποκάλεσε «haters» με ανάρτησή του στο Χ το βράδυ της Πέμπτης, σημειώνοντας ότι οι επικριτές κατηγορούν την Τριγκέρος για καταπίεση των μαθητών, ενώ ανάρτησε βίντεο με κορίτσια να της ζητούν αυτόγραφο.