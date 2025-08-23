Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας διαρρήκτης πολυτελών κατοικιών στη Νάξο, καθώς κατά την καταδίωξη έπεσε και τού έφυγαν πανάκριβα κοσμήματα που είχε αφαιρέσει πριν λίγο.

Πιο αναλυτικά, σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στη Νάξο, όταν σπείρα διαρρηκτών που το τελευταίο διάστημα «χτυπούσε» σε Πάρο και Νάξο, έδρασε εκ νέου στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, οι δράστες, αφού εισέβαλαν σε πολυτελή συγκροτήματα κατοικιών, κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Ωστόσο, την ώρα που επιχειρούσαν να αποχωρήσουν, έγιναν αντιληπτοί από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι άνδρες της Ασφάλειας Νάξου έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον έναν εκ των δραστών, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε και τραυματίστηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα κλοπιμαία – χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα – τα οποία παραδόθηκαν στις αρχές. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο συνεργός του, ωστόσο, κατάφερε να ξεφύγει παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παρακείμενο κτίριο υπό ανέγερση δεν απέδωσαν καρπούς, με τις αρχές να εκτιμούν ότι διέφυγε από την πίσω πλευρά. Από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για περισσότερα από δύο άτομα, καθώς οι διαδοχικές διαρρήξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν παράλληλες ενέργειες σε διαφορετικές οικίες.

Στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη μία σχολική τσάντα γεμάτη κλοπιμαία και ένα μεγάλο κατσαβίδι, με το οποίο φαίνεται πως παραβίαζαν τα σπίτια οι δράστες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Συνελήφθη σήμερα (Σάββατο 23 Αυγούστου 2025) στη Νάξο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ένας 33χρονος αλλοδαπός σε βάρος των οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα (συμμορία) και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο συνεργοί του συλληφθέντα, οι οποίοι αναζητούνται.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε από τη συνδυαστική συλλογή-αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, την επισταμένη έρευνα πεδίου και τη μελέτη του τρόπου ενέργειας (modusoperandi) τους, οι δράστες προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από κατοικίες και τουριστικά καταλύματα αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή και πολύτιμα αντικείμενα.

Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας, αστυνομικοί της οποίας ενεργώντας βάση επιχειρησιακού σχεδιασμού σήμερα πρώτες πρωινές ώρες εντόπισαν σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων δύο από τους δράστες οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο έλεγχο τράπηκαν προς φυγή.

Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων ακινητοποιήθηκε ο 33χρονος, ο οποίος είχε καταπέσει σε όρυγμα οικοδομής.

Στην κατοχή του 33χρονου και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κατσαβίδι, σακίδιο πλάτης και τσαντάκι ώμου που περιείχαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, υποδήματα και γυναικείες τσάντες που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα οι δράστες από τουριστικά καταλύματα της ευρύτερης περιοχής.

Από τη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων της υπόθεσης έχουν εξιχνιαστεί συνολικά -12- περιπτώσεις κλοπών χρήματων – αντικειμένων εκτιμώμενης αξίας πάνω από -120.000- ευρώ, τις οποίες διέπραξαντο χρονικό διάστημααπό 25.07 έως 23.08.2025.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου όπου αφού του παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου. Παράλληλα εξετάζεται η εμπλοκή τους σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του συλληφθέντα ισχύουν περιοριστικοί όροι για υποθέσεις κλοπών».