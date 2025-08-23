Από τα μελίσσια μελισσοκόμου ξεκίνησε η φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.

Από τις φλόγες κάηκαν θάμνοι και πουρνάρια, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ.Καϊτεζίδη, η πυρκαγιά «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου» και ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 22 οχήματα με 57 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων, ενώ έγιναν ρίψεις νερού από αέρος από ελικόπτερα.