Σε μια ημέρα όπου ο δείκτης επικινδυνότητας είχε φτάσει στο «4» και η θερμοκρασία πλησίαζε τους 40 βαθμούς, δύο νεαροί εθεάθησαν να αδειάζουν μπιτόνι με πετρέλαιο σε βάτα, σε χωράφι στην περιοχή Βαρδατών – Κρικέλλου Φθιώτιδας.

Του ανταποκριτή μας από το Lamiareport στη Στερεά Ελλάδα

Το απίστευτο περιστατικό, συνέβη γύρω στις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8/25), όταν το θερμόμετρο έδειχνε 39,8 βαθμούς Κελσίου και έπνεαν νοτιοδυτικοί άνεμοι με ριπές που έφταναν τα 40 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του meteo.gr για τη Λαμία.

Τους δύο νεαρούς εντόπισε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Ακολούθησαν έρευνες, καθώς υπήρχε γνώση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιούσαν, και λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας κατάφεραν να τους εντοπίσουν.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στην Αστυνομία και κατόπιν μεταφέρθηκαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, ώστε την υπόθεση να αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης, οι ίδιοι φέρονται να υποστήριξαν ότι σκοπός τους δεν ήταν να προκαλέσουν φωτιά, αλλά να ξεράνουν τα βάτα στο χωράφι τους ρίχνοντας πετρέλαιο.