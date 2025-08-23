Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα 9χρονο αγόρι (γεν. 2016) παρασύρθηκε ενώ έπαιζε μπροστά από το σπίτι του στη συνοικία Φυτόκο Βόλου.

Ο οδηγός του δικύκλου αποδείχθηκε ότι ήταν ένας 14χρονος, ο οποίος μετά το περιστατικό εγκατέλειψε το σημείο. Συνελήφθη την Παρασκευή 22 Αυγούστου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μαζί του συνελήφθη και ο 47χρονος πατέρας του, ιδιοκτήτης του οχήματος, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Τροχαία Βόλου για να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Το 9χρονο παιδί νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.