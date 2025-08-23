Βρέθηκε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον Βιολογικό καθαρισμό της Πάτμου και ήδη ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης, αλλά και συνεργία με την ΕΥΔΑΠ για την ποιότητα του νερού στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρόβλημα εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό, μήκους περίπου 100 μέτρων, που καταλήγει στη ΒΔ πλευρά της Πάτμου, στην παραλία Χοχλακάς.

Ήδη, το κλιμάκιο της εταιρείας που έχει αναλάβει τη σωστή λειτουργία του, έχει αναθέσει σε κλιμάκιο των δυτών τη σωστή επαναλειτουργία του, μετά τις τομές ελέγχου που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, αφού ο καιρός δυσκόλευε το έργο τους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Πάτμου, κ. Θωμάς Υψηλάντης είπε, πως «και τη στιγμή που είχαμε το πρόβλημα δυσλειτουργίας του βιολογικού, τα λύματα δεν δημιούργησαν πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Πρόκειται για ένα έργο αρκετά παλαιό που πρέπει να συντηρείται συνεχώς». Ο κ. Υψηλάντης αναγνώρισε πως το έργο αυτό, πριν εκτελεστεί, δεν έχει μελετηθεί όπως έπρεπε. «Ναι μεν», προσθέτει ο κ. Υψηλάντης, «τα βυτιοφόρα άδειαζαν το περιεχόμενο τους στον βιολογικό αυτό όμως ουδέποτε κατέληγε, έτσι όπως ήταν στη θάλασσα».

Η περιοχή Χοχλακάς, όπου βρίσκεται ο Βιολογικός της Πάτμου

Το έργο του βιολογικού καθαρισμού Πάτμου, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί στο επίπεδο που θα έπρεπε και οι προσπάθειες συνεχίζονται με τη μεταφορά λυματολάσπης απ΄ έξω για την εύρυθμη κίνησή του.

Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή Πάτμου δηλώνει αποφασισμένη να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου, μετά από δημοσιεύματα και εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας και εμφανίζουν υποκίτρινο νερό να τρέχει από βρύσες, που κατά το δημοσίευμα προέρχεται από οικία, παραπέμποντας σε «εμπλοκή» του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου ο δήμαρχος Πάτμου κ. Ν. Τσαμπαλάκης, είπε πως εντός των ημερών, ολοκληρώνεται η συνεργασία του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ, ώστε να εξεταστούν όλες οι παράμετροι που θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού που κάνουν χρήση οι κάτοικοι και οι επισκέπτες. «Το βασικό πρόβλημα έγκειται στις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις, για την αντικατάσταση των οποίων, έχουν εξοικονομηθεί οι απαραίτητες πιστώσεις», προσθέτει ο κ. Τσαμπαλάκης.