Νέα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου, όπου εντοπίστηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και πλήθος φυσιγγίων, ενώ συνελήφθησαν 14χρονος και 17χρονος που αναζητούνταν για ληστεία

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 19-8-2025 σε οικισμούς του Ασπροπύργου.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- κυνηγετικά όπλα και

-60- φυσίγγια.

Κατόπιν συνελήφθησαν -3- άτομα για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και -2- ανήλικοι ηλικίας 14 και 17 ετών οι οποίοι αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία κατά συναυτουργία.

Επιπλέον, συνελήφθη 37χρονη για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση».