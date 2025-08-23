Το μεσημέρι του Σαββάτου στα Δικαστήρια Λαμίας οδηγήθηκαν τα δύο αδέλφια, ηλικίας 64 και 62 ετών, που το προηγούμενο βράδυ είχαν εμπλακεί σε αιματηρό επεισόδιο στο σπίτι τους σε Κοινότητα της ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.

Του ανταποκριτή μας από το Lamiareport στη Στερεά Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγαλύτερος αδελφός άνοιξε πυρ εναντίον του μικρότερου, λόγω προσωπικών διαφορών, τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά. Από τη διασπορά των σκαγιών τραυματίστηκαν επίσης τρία ακόμη άτομα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Κατόπιν της μελέτης της δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ανθρωποκτόνος πρόθεση, αλλά στόχος ήταν ο εκφοβισμός. Έτσι, η δίωξη που ασκήθηκε στον 64χρονο αφορά πλέον απόπειρα ενδοοικογενειακής βίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, όπου με τον συνήγορό του Ευθύμιο Καραΐσκο ζήτησε και έλαβε αναβολή ώστε να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Η δίκη ορίστηκε για τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 13:00. Για την κατηγορία της απόπειρας ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια θα επιχειρήσουν ποινική διαμεσολάβηση. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση.

Μιλώντας στο LamiaReport, ο συνήγορος Ευθύμιος Καραΐσκος σημείωσε: «Από την επεξεργασία της δικογραφίας από τον κύριο εισαγγελέα δεν προέκυψε το αδίκημα που φάνηκε από την αρχή η απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά άλλα αδικήματα τα οποία είναι εξίσου σοβαρά. Ασκήσαμε το δικονομικό μας δικαίωμα για τριήμερη αναβολή, προκειμένου να προετοιμαστεί υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Η θέση μας είναι ότι πρόκειται για μια παρεξήγηση μεταξύ αδερφών, που οδήγησε σε ακραίες συμπεριφορές. Δεν υπήρχε πρόθεση για οποιοδήποτε αδίκημα. Την θέση μας αυτή θα εκφράσουμε στο δικαστήριο και αναμένουμε την κρίση της δικαιοσύνης».