Στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου πρόκειται να μεταφερθούν εντός των επόμενων ωρών τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν σοβαρά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόσο η 36χρονη γυναίκα, η οποία φέρει εκτεταμένα εγκαύματα, όσο και ο 40χρονος που επίσης υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, κρίθηκε απαραίτητο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους, να μεταφερθούν με αεροδιακομιδή από το ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι δύο τραυματίες βρίσκονταν στα αποδυτήρια, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις σημειώθηκε ανάφλεξη. Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 14 πυροσβέστες.

Η διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου να έχει αναλάβει την προανάκριση ώστε να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια.