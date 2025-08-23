Ένα διασκεδαστικό βίντεο ανέβασε στα social media η Μπράιτον με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Λίγες ώρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Έβερτον (αύριο, Κυριακή στις 16:00), η διοίκηση του συλλόγου του αγγλικού Νότου, ζήτησε από τους παίκτες της να απαντήσουν ποιο θεωρούν το αγαπημένο τους γήπεδο, εξαιρουμένου του Amex.

Οι απαντήσεις των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα είχαν το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς δεν ταυτίστηκαν.

«Το Γεώργιος Καραϊσκάκης», ανέφερε ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, συμπληρώνοντας πως είναι μια «σπουδαία ατμόσφαιρα».

Από την άλλη, ο Τζίμας δεν δίστασε ούτε στιγμή να ξεκαθαρίσει: «Η Τούμπα του ΠΑΟΚ, της πρώην ομάδας μου. Έχει από τους πιο τρελούς οπαδούς αυτή η ομάδα», είπε ο νεαρός επιθετικός.