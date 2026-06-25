Τον δρόμο για τη φυλακή έχει πάρει ένας πατέρας από τη Λαμία ο οποίος κατηγορούνταν για απόπειρα ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης τελεσθείσα σε βάρος των ανήλικων παιδιών του, ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κι όλα αυτά κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος πάλι των ανήλικων παιδιών του, αλλά και της πρώην συζύγου του και επιπλέον για οπλοφορία – οπλοχρησία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας ήταν συνολική φυλάκιση 41 μηνών και χρηματική ποινή 600 ευρώ, άνευ αναστολής – μετατροπής αλλά και ανασταλτικής δύναμης της έφεσης. Τα όσα περιγράφτηκαν στην αίθουσα από την πρώην σύζυγό του ότι συνέβησαν τον Μάιο – Ιούνιο του 2023, είναι τουλάχιστον ανατριχιαστικά.

Ο άνδρας επιχείρησε πολλές φορές να χτυπήσει στο κεφάλι και στο σώμα τα ανήλικα τέκνα του, ενώ στη μεγάλη κόρη του έβαλε χλωρίνη στο σαπούνι με το οποίο έπλενε το πρόσωπό της για να της προκαλέσει κακό. Οι απειλές όσο και οι προσβολές με βρισιές, τόσο προς τα παιδιά όσο και προς τη σύζυγό του ήταν συνεχείς, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο την τελευταία την απείλησε ακόμη και με πιστόλι ότι θα τη σκοτώσει.

Η τιμωρία του ήταν ποινή φυλάκισης 18 μηνών για την απόπειρα να προκαλέσει επικίνδυνες σωματικές βλάβες στα τρία παιδιά του, 16+24+6 μήνες για τις άλλες τρεις πράξεις, που υπολογίζονται κατά το ήμισυ ήτοι ακόμη 23 μήνες, σύνολο 41 μήνες.