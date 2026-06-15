Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καθώς ο Άρειος Πάγος, σύμφωνα με πληροφορίες , αποφάσισε την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου που έκανε δεκτό το αίτημα του για αποφυλάκιση με όρους, μετά από 24 χρόνια .

Η πόρτα της φυλακής για τον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 25 ετών ως αρχηγό της 17Ν, άνοιξε την 21η Μαΐου. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, με βούλευμά του, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση του Σοφοκλή Λογοθέτη που διαφώνησε με την αποφυλάκιση.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός είχε κρίνει πως δεν πληρούνταν ούτε οι ουσιαστικές ούτε οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για την υφ’ όρον αποφυλάκιση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της μη απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρωνα.

Με την απόφαση για αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, ουσιαστικά αναβιώνει το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που είχε πει «όχι» στην αποφυλάκιση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου.

Ο πολυϊσοβίτης θα επιστρέψει άμεσα στη φυλακή, ενώ το ζήτημα θα εξεταστεί εκ νέου από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με άλλη σύνθεση.