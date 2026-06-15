Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την απόφαση του Αρείου Πάγου που θα κρίνει αν θα επιστρέψει ή όχι στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρεοπαγίτες που μετέχουν στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ολοκλήρωσαν τις διασκέψεις που αφορούσαν την αναίρεση που άσκησε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου , Σοφοκλής Λογοθέτης, ο οποίος διαφώνησε με την αποφυλάκιση με όρους του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17Ν.

Ο πολυισοβιτης με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά αποφυλακίστηκε , ύστερα από 24 χρόνια, με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της μη απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρωνα.

Το βούλευμα, ωστόσο, αναιρέθηκε και η υπόθεση έφτασε στο αρμόδιο συμβούλιο του Αρείου Πάγου .

Στην περίπτωση που ο Άρειος Πάγος κάνει δεκτή την αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ουσιαστικά θα αναβιώσει το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που είχε πει «όχι» στην αποφυλάκιση και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει άμεσα στη φυλακή, ενώ το ζήτημα θα εξεταστεί εκ νέου από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με άλλη σύνθεση.