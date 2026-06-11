Συγκλονισμένη είναι η Κρήτη από τις αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του οδηγήθηκαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με αστραπιαίες κινήσεις, λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (11/06), στα δικαστήρια Ηρακλείου.

Ο 57χρονος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος εργάτης τους, που συνελήφθησαν την Τετάρτη (10/06) για θανατηφόρα σωματική βλάβη, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος και ο 59χρονος φέρονται να είναι εκείνοι που το πρωί της 1ης Μαρτίου, όταν ο 49χρονος έφυγε από το σπίτι του προκειμένου να πάει καφέ και φαγητό στον εργάτη που δούλευε στο χωράφι του, του επιτέθηκαν κατ’ εντολή του 57χρονου.

Ο καφές και το φαγητό είχαν βρεθεί πεσμένα στο δρόμο και ο 49χρονος είχε γυρίσει σπίτι του τραυματισμένος, χωρίς να πάει τελικά στον εργάτη του, αλλά και χωρίς να μπορεί να θυμηθεί τι είχε συμβεί, αναφέρει το creta24.gr.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατέληξε στη ΜΕΘ του «Βενιζέλειου Νοσοκομείου» μετά από περίπου 21 ημέρες νοσηλείας, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται επίσης κατά περίπτωση για ζωοκλοπή, οπλοκατοχή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ασφαλούς φύλαξης οπλισμού, αφού κατά τη διάρκεια της χθεσινής αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψή τους, βρέθηκαν στα σπίτια και τα ποιμνιοστάσιά τους όπλο, μαχαίρια, ποιμαντικές ράβδοι αλλά και πλήθος ζώων χωρίς ενώτια.

Μάλιστα, οι «κατσούνες» θα αποσταλούν για εξέταση στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη.