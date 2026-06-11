Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) στο Δαφνί οδηγήθηκε ο 30χρονος άνδρας που πλέον κατηγορείται ότι επιτέθηκε και γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Ιλίου. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, υποβλήθηκε σε ψυχιατρική αξιολόγηση, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαίος ο εγκλεισμός του στο ΨΝΑ Δαφνί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης στα όρια Ιλίου και Καματερού. Δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν αντικριστά, χωρίς κάποιος από τους δύο οδηγούς να υποχωρήσει κάνοντας όπισθεν, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος κατέβηκε από το όχημά του, άρχισε να επιπλήττει τη γυναίκα οδηγό και η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Ο 30χρονος, όπως αποτυπώθηκε και σε κάμερες ασφαλείας, πλησίασε το αυτοκίνητο της γυναίκας και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν και το ανήλικο παιδί της. Αμέσως μετά την επίθεση, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, έκανε όπισθεν και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του και νωρίς το πρωί της Τετάρτης τον εντόπισαν στο σπίτι του και τον οδήγησαν με χειροπέδες στο Α.Τ. Ιλίου για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Ο διάλογος πριν από την επίθεση

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας ακούγεται ο εξής διάλογος:

Άνδρας: Άκουσέ με λίγο, επειδή εγώ είμαι επαγγελματίας οδηγός, άκου τι λέει ο ΚΟΚ… Στρίβεις, ελέγχεις, μένεις διαγώνια, βγάζεις φλας, από πίσω κρατάς απόσταση ασφαλείας και μετά μπαίνεις. Δεν θα κάνω εγώ 100 μέτρα πίσω…

Γυναίκα: Δεν είναι 100 μέτρα, με είδες εκεί πέρα που στρίβω και επιτάχυνες. Κάνε πίσω να περάσω.

Άνδρας: Δεν κάνω πίσω, κάνε εσύ πίσω. Είμαι από το χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά. Μου έχει κοπεί ο τένοντας.

Γυναίκα: Ας μην ανέβαινες στο τιμόνι τότε…

Άνδρας: Ε;

Γείτονας: Είναι στενάκι.

Άνδρας: Τι μου είπες, δεν σε άκουσα, τι μου είπες;

Άγνωστη: Θέλω να φύγω, φίλε!

Άνδρας: Τι μου είπες;

Γυναίκα: Ηρέμησε λίγο.

Άνδρας: Τι μου είπες; Δεν σε άκουσα.

Ο άνδρας γρονθοκόπησε στη συνέχεια τη γυναίκα και ο κόσμος φώναζε ότι θα καλέσει την αστυνομία.