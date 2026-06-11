Νέα στοιχεία αναφορικά με την επίθεση που δέχτηκε μία γυναίκα από άλλον οδηγό, μπροστά στα μάτια του παιδιού της στο Ίλιον, βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 50χρονη γυναίκα συνάντησε εμπόδιο από έναν 30χρονο οδηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Το περιστατικό κλιμακώθηκε όταν ο οδηγός απαίτησε από τη γυναίκα να οπισθοχωρήσει, κάτι που αυτή αρνήθηκε, επικαλούμενη τον κίνδυνο σύγκρουσης με διερχόμενα οχήματα στον κεντρικό δρόμο πίσω της.

Στη συνέχεια η γυναίκα του είπε να φύγει, με αποτέλεσμα εκείνος να της επιτεθεί, μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης της που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε μέσω του οχήματός του και συνελήφθη. Ωστόσο, με εισαγγελική παραγγελία, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για ακούσια νοσηλεία, καθώς διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι έχρηζε ψυχιατρικής περίθαλψης.

«Το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος ανήκει σε μία γυναίκα, όμως υπήρχε μία διαδικασία μεταβίβασης η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί»

«Η γυναίκα απευθύνθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα λίγο μετά τις 12:00 το βράδυ και κατήγγειλε το περιστατικό, ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο 30χρονος άνδρας εντοπίστηκε, αφού αρχικά εντοπίστηκε το όχημα, το οποίο δεν ανήκει στον ίδιο», είπε το πρωί της Πέμπτης 11/6 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Ανήκει σε μία γυναίκα, όμως υπήρχε μία διαδικασία μεταβίβασης η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί, οπότε αρχικά βρήκαμε την ιδιοκτήτρια του οχήματος. Εντοπίστηκε και το επόμενο πρωί ο άνδρας αυτός, δηλαδή λίγες ώρες μετά την καταγγελία της γυναίκας. Όμως, με εντολή του εισαγγελέα μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, εξετάστηκε και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία» επεσήμανε.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική.