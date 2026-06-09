Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8/6 στις Καλυθιές Ρόδου, όπου ένας 55χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από αιματηρό επεισόδιο με 63χρονο φίλο του.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε κατοικία της περιοχής, όπου ο θύτης φιλοξενούσε το θύμα καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα στέγασης. Οι δύο τους διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και περνούσαν συχνά χρόνο μαζί.

H αιτία που πυροδότησε το αιματηρό επεισόδιο, όπως επισημαίνει η εφημερίδα «Δημοκρατική» φέρεται να ήταν εντελώς ασήμαντη, κάτι που προσδίδει στην υπόθεση ιδιαίτερα τραγικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα. Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που φιλοξενούσε, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Με το μαχαίρι ήδη στο χέρι, και ενώ η ένταση είχε κορυφωθεί, ο 55χρονος φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου, καταφέροντάς του ένα μοιραίο πλήγμα στην καρωτίδα. Το χτύπημα αποδείχθηκε καθοριστικό, προκαλώντας στο θύμα ραγδαία αιμορραγία που δεν άφησε περιθώρια.

Αμέσως μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο δράστης έμεινε εκεί και είπε στους αστυνομικούς τι συνέβη

Ο φερόμενος ως δράστης παρέμεινε στο σημείο και ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό, ενώ συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία της Ρόδου, ενώ αναμένεται και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία των Καλυθιών, η οποία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις της υπόθεσης.