Χάος επικράτησε σε μπαρ στη Νέα Αρτάκη. Εκβιαστές το διέλυσαν για να αναγκάσουν τον ιδιοκτήτη να πληρώσει προστασία.

Δύο μπράβοι εισέβαλαν σε νυχτερινό μαγαζί προκάλεσαν φθορές και απείλησαν τον ιδιοκτήτη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» το Mega οι δύο μπράβοι, γνωστοί της περιοχής για την εγκληματική τους δράση, εισέβαλαν μέσα στο κατάστημα και σε κατάσταση αμόκ εκσφενδόνισαν σκαμπό και καρέκλες, έσπασαν μπουκάλια και απείλησαν τον ιδιοκτήτη.

Αφορμή φαίνεται πως στάθηκε η απαίτηση που είχαν να μην προσλάβει ο ιδιοκτήτης μία συγκεκριμένη υπάλληλο στο μαγαζί του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και η αστυνομία επενέβη άμεσα, συλλαμβάνοντας τους δράστες, οι οποίοι αντιστάθηκαν και προσπάθησαν να μαχαιρώσουν τους αστυνομικούς, ενώ βρέθηκε στην κατοχή τους κατσαβίδι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή κατά της ζωής.