Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το πανελλήνιο την υπόθεση του 89χρονου πιστολέρο που εισέβαλλε την Τρίτη 28/4 στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο και πυροβολούσε με καραμπίνα. Τα μεγάλα ερωτήματα είναι «θα πάει φυλακή ή όχι ο δράστης;» και ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση;

Ο Κώστας Βερβεσός, δικηγόρος και αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 29/4 στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξηγώντας: «Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας που απλά ρίχνει κάποιους πυροβολισμούς στο πάτωμα, που κι αυτό για μας είναι αρκετά επικίνδυνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τραυματίστηκε πολύ πιο σοβαρά σήμερα. Είμαστε σε ένα σενάριο ότι γίνεται δημόσιος πυροβολισμός, όπως αυτές στις ταινίες ή τα βίντεο που βλέπουμε στην Αμερική σε σχολεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για λίγα λεπτά ήμασταν όλοι σε μια κατάσταση πανικού».

Ο 89χρονος

«Ο λόγος που κατάφερε να διαφύγει ήταν ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένας, σε καμία είσοδο από την αστυνομία για να τον δει ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει. Η αστυνομία είτε ήταν δικαστική είτε ήταν δημοτική προσήλθαν στον χώρο 7-8 λεπτά αργότερα από τον χώρο του Εφετείου που δεν υπήρχε κανένας. Τώρα μέσα στο Πρωτοδικείο δεν υπάρχουν συστήματα ανίχνευσης μετάλλων, που είναι ένα θέμα το οποίο το θίγουμε και σήμερα ή το έχουμε θίξει και στο παρελθόν. Στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως δεν υπάρχουν, στα άλλα Μέγαρα υπάρχουν. Αλλά δεν υπήρχε και κανένας αστυνομικός στις εισόδους. Αυτό θα έπρεπε να τον έχουν πιάσει τον άνθρωπο λίγα λεπτά μετά», υπογράμμισε.

«Άφησε την καραμπίνα πάνω στο φωτοτυπικό μηχάνημα που εξυπηρετούμαστε κανονικά. Έφυγε. Η καραμπίνα έμεινε πάνω στο φωτοτυπικό. Συνέχιζε να φωτοτυπεί ο άνθρωπος. Οι δικηγόροι έκαναν τις φωτοτυπίες τους. Έμπαινε κόσμος για καταθέσεις. Άλλοι έτρεχαν φοβισμένοι. Δεν είναι το θέμα ότι δεν υπήρχε κανείς. Δεν υπήρχε και κανένας τρόπος να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Η αστυνομία πήγε μετά» υπογράμμισε.

Αναφορικά με την πιθανή ποινική μεταχείριση του 89χρονου: «Αυτός ο άνθρωπος είναι σε μια πολύ προχωρημένη ηλικία. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος το να κρατηθεί και να φυλακιστεί δεν είναι στο γράμμα του νόμου, ειδικά από τη στιγμή που φέρει και ψυχιατρικής φύσης προβλήματα, όπως έλεγαν στα κανάλια. Θεωρώ ότι – αφού διάβασε και την επιστολή που άφησε για τον ΕΦΚΑ – αυτός ο άνθρωπος καλά είναι, δηλαδή “τα έχει 400” που τα υπολόγιζε και τα ένσημά του και όλα αυτά.

Πιθανόν αυτός ο άνθρωπος να περιοριστεί σε κάποιο κατάστημα ή σε κάποιο χώρο ψυχιατρικό, κάποια ψυχιατρική πτέρυγα και να νοσηλευτεί. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο “βλέπουμε” αυτή τη στιγμή. Δεν προβλέπεται φυλάκιση».