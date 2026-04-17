Ακόμη μία υπόθεση τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκε στη Λαμία, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα από συνοικία της πόλης. Η γυναίκα πείστηκε από επιτήδειο που την κάλεσε, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού της και συγκεκριμένα ότι ο ηλεκτρικός πίνακας παρουσιάζει επικίνδυνη διαρροή.

Οι δράστες έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, να τα βάλει σε μια σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι, όπου περίμεναν οι συνεργοί, οι οποίοι τα άρπαξαν και έγιναν καπνός.

Η ηλικιωμένη όταν κατάλαβε τι έγινε ενημέρωσε την αστυνομία και έπειτα από έρευνα που έγινε οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο με το οποίο κινήθηκαν και να ταυτοποιήσουν τον έναν από τους δράστες, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε.

Την υπόθεση εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.