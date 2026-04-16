Σοκάρει η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς η οποία κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά της τη φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης της «για να μην κρυώνει», όπως αναφέρει, περιμένει μάταια το παιδί της να επιστρέψει στο σπίτι.

«Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ, δεν έφυγε το παιδί μου, θα έρθει. Το βράδυ θα έρθει σπίτι. Εχθές έλειψε και θα έρθει το βράδυ», είπε η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» την Πέμπτη 16 Απριλίου.

«Η Μυρτούλα μου ήταν ένα καλό παιδί, ένα ευγενέστατο παιδί. Την είχα και εγώ και ο πατέρας της από κοντά. Δεν μας είχε μυστικά. Μου είπε “μαμά, θα βγω με τον τάδε”. Της είπα “να βγεις παιδάκι μου”. Σκέφτηκα, “ε, μετά το Πάσχα είναι, ασ’ την να βγει”. Στις 02:00 της έστειλα μήνυμα: “Μυρτούλα μου σε αγαπάω πάρα πολύ. Πρόσεχε, ζωή μου”. Μου είπε: “Μαμά, και εγώ σ’ αγαπώ”. Της είπα: “Και εγώ, και ο μπαμπάς σε αγαπάμε πάρα πολύ”».