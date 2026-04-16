Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της παιδικής φίλης της άτυχης 19χρονης από την Κεφαλονιά, η οποία αποκάλυψε τις τελευταίες συζητήσεις που είχε με την Μυρτώ.

Θυμίζεται ότι η 19χρονη εγκαταλείφθηκε αβοήθητη από τους τρεις συλληφθέντες σε πλατεία στο Αργοστόλι, ενώ τα άτομα που ήταν μαζί της τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, έπαιζαν θέατρο όσο η Μυρτώ ήταν αναίσθητη, παριστάνοντας ότι δεν την ήξεραν.

Η νεαρή γυναίκα μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» την Πέμπτη 16 Απριλίου, λέγοντας ότι η Μυρτώ είχε κυρίως διαδικτυακές συναναστροφές με τον 23χρονο τον τελευταίο μήνα, αναφέροντας ότι την είχε προειδοποιήσει να μην κάνει παρέα μαζί του.

«Δεν ακούγονταν τόσο ωραία πράγματα για αυτό το παιδί. Τον είχαν διώξει οι γονείς του από το σπίτι και είχε πάει στην Αθήνα και εκδιδόταν. Αυτά όμως δεν τα δεχόταν ο ίδιος. Χθες μου έστειλαν το link που είχε σαν συνοδός. Της είπα την προηγούμενη μέρα “Μυρτώ μου, σε παρακαλώ, σε έχω για έξυπνο κορίτσι, μην ξαναβγείς με αυτό το παιδί. Σε παρακαλώ, άκουσε με”».

Σύμφωνα με την παιδική της φίλη, η 19χρονη της είχε πει πως ο 23χρονος πρόκειται να φύγει την επόμενη ημέρα από την Κεφαλονιά για να επιστρέψει στην Αθήνα, οπότε δεν θα τον έβλεπε ξανά. Όσον αφορά το μοιραίο βράδυ, η Μυρτώ, όπως ανέφερε η παιδική της φίλη, την είχε ενημερώσει πως θα έβγαινε μαζί του.

Η παιδική της φίλη θέλησε να ξεκαθαρίσει και το θέμα του έντονου μακιγιάζ με το οποίο εμφανίζεται η Μυρτώ σε ορισμένες φωτογραφίες, τονίζοντας: «Είναι η δουλειά μου αυτή, τη χρησιμοποίησα σαν μοντέλο -να μην νομίζουν ότι η κοπέλα βαφόταν έτσι συνέχεια, που δείχνουν μόνο αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό ήταν δική μου δουλειά, και η Μυρτώ δεν βαφόταν έτσι. Είναι επαγγελματική φωτογραφία μακιγιέρ».

Η ίδια ρωτήθηκε και για τον πρωταθλητή της άρσης βαρών ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση: «Είναι γνωστός στην Κεφαλονιά γιατί είχε φασαρίες με την αστυνομία γενικά».

Τέλος, όπως είπε η παιδική της φίλη: «Η Μυρτώ δεν έβγαινε το βράδυ ποτέ. Η Μυρτώ ήταν άγγελος. Είχε αδυναμία στον σκύλο της. Ήταν μια καλή φίλη, δεν έχω άλλη φίλη σαν τη Μυρτώ».