Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια της Μυρτούς, την ώρα που αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερες πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης. Η αδελφή της μίλησε σήμερα στην κάμερα του Alpha και εξέφρασε την αγανάκτησή της για τα σχόλια που γράφονται για την αδελφή της.



Με αφορμή τα κανιβαλιστικά και προσβλητικά σχόλια για την εμφάνιση της Μυρτούς, η αδελφή της σχολιάζει ότι «μας νοιάζει ότι έβαλε χείλια και ήταν «προκλητική». Σοβαρά; Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά;».



Λύγισε όταν μίλησε για την αδελφή της: «Ό,τι κι αν ήταν η Μυρτώ, ήταν ένα παιδί. «Οι φταίχτες να πληρώσουν».



Για τους τρεις άνδρες και τις κινήσεις τους σε σχέση με τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης, η αδελφή της τόνισε ότι ακόμα και εχθρός σου να είναι κάποιος αν τον δεις σε δύσκολη κατάσταση, «άφησέ τον στο νοσοκομείο ή χτύπα μια πόρτα και πες πεθαίνει».



Εντωμεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Φύλο και φτερό κάνουν οι Αρχές το μοιραίο δωμάτιο, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό, αποκαλύπτει όλες τις κινήσεις των τριών ανδρών. Όπως αποκαλύπτεται, η κοπέλα, έμεινε για τουλάχιστον μια ώρα αβοήθητη.

