Συνελήφθη κρατούμενος που απέδρασε νωρίτερα από το κτίριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) στη λεωφόρο Αθηνών.

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν 55χρονο Μολδαβό, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο κρατούμενος, περίπου στις 11:30, είχε μεταχθεί στη ΔΕΕ για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση όταν κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες κατάφερε να αποδράσει.

Τελικά, μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί εντόπισαν τον 55χρονο στην περιοχή του Νέου Κόσμου και τον συνέλαβαν.