Σοκ προκαλεί βίντεο που ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα και καταγράφει περιστατικό άγριας βίας μεταξύ ανηλίκων στην Ίο το καλοκαίρι του 2024, με έναν νεαρό να δέχεται σφοδρή επίθεση και να καταλήγει λιπόθυμος στο έδαφος.

Όπως περιέγραψε ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega, στο επίμαχο βίντεο φαίνονται ανήλικοι να επιτίθενται σε συνομήλικό τους, χτυπώντας τον στο σαγόνι και ρίχνοντάς τον κάτω «για τα μάτια μιας κοπέλας», ενώ άλλοι παριστάμενοι καταγράφουν την επίθεση με κινητό τηλέφωνο.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι από την εικόνα προκύπτει πως το περιστατικό σημειώθηκε καλοκαίρι, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορούν κοντομάνικα μπλουζάκια και κοντά παντελονάκια, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για συμβάν που έγινε το 2024 στην Ίο, ωστόσο το βίντεο δημοσιοποιήθηκε μόλις τώρα.

«Δεν έχει σημασία από πότε είναι το βίντεο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη επιθετικότητα μεταξύ των παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι ανήλικοι χτυπούν άγρια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν ακόμα και αιχμηρά αντικείμενα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, χρησιμοποιούν μπουνιές και κλοτσιές, καταφέροντας ανελέητα χτυπήματα στο θύμα.

Μετά την επίθεση, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταφέρνουν να συνεφέρουν τον ανήλικο που είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη βία των ανηλίκων, αλλά τη γενικότερη έξαρση της βίας στην κοινωνία. «Τα παιδιά είναι καθρέφτης των ενηλίκων», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται πολλά περιστατικά με ενήλικες που για ασήμαντες αφορμές εμπλέκονται σε βίαιες συμπλοκές, ακόμα και με μαχαιρώματα και δολοφονίες.

Τέλος, ανέφερε ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν συμμετέχουν μόνο τρία άτομα, αλλά υπάρχει και τέταρτος ανήλικος που κινείται στον χώρο, καθώς και ένα ακόμα άτομο που καταγράφει το συμβάν, τονίζοντας ότι ουσιαστικά «όλα τα παιδιά συμμετέχουν» στην επίθεση.