Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει ένα ακόμη περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού με πρωταγωνιστές ανήλικους, σε πλατεία νησιού των Κυκλάδων.

Ο άγριος ξυλοδαρμός από ανήλικους εξελίσσεται σε σκηνές ωμής βίας, καθώς το θύμα δέχεται συνεχόμενα χτυπήματα με μπουνιές και κλωτσιές, ακόμη και στο πρόσωπο. Σε μια από τις επιθέσεις, το παιδί καταρρέει και χάνει τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ, ενώ συνεχίζουν να τραβούν βίντεο με το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα προσπαθούσε να ξεφύγει, όμως οι δράστες το καταδίωκαν και συνέχιζαν την επίθεση. Όταν αντιλήφθηκαν ότι είχε λιποθυμήσει, απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντάς τον αβοήθητο, ενώ στο βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας αποκλειστικά το Mega, ακούγεται να φωνάζουν «λιποθύμησε».

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο και κατάφερε να επαναφέρει τον ανήλικο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Όπως αναφέρεται, αφορμή για τον ξυλοδαρμό φαίνεται να ήταν μία κοπέλα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αυξανόμενων περιστατικών νεανικής βίας, που προβληματίζουν έντονα την κοινωνία και φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.