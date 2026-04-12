«Μετα από σχεδόν 15 χρόνια δεν έπεσε ούτε μια βόμβα μολότοφ, ενώ είχαμε και συλλήψεις ατόμων που τις μετέφεραν», σχολιάζουν πηγες της ΕΛΑΣ στο Νewsbeast για όσα συνέβησαν λίγο πριν την Ανάσταση περιμετρικά του Ιερού Ναού της Αναλήψεως στον Νέο Κόσμο.

Το επιχειρησιακό σχέδιο που εκπονήθηκε από τους επιτελείς αξιωματικούς της ΓΑΔΑ και εφαρμόστηκε πρώτη φορά φέτος απέδωσε καρπούς, χάρη στην αυξημένη αστυνομική παρουσία, τους ελέγχους ατόμων που κρίνονταν ύποπτα και την παρατηρητικότητα όσων βρέθηκαν στο πεδίο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατασχέθηκαν περισσότερες από 110 εκρηκτικές βόμβες μολότοφ και περίπου 30 ναυτικές φωτοβολίδες, ενώ έγιναν και 4 συλλήψεις (δύο 18χρονοι, ένας 23χρονος κι ένας 30χρονος).

Οι εικόνες με τι μεγάλες μαύρες σακούλες απορριμμάτων γεμάτες αυτοσχέδιους εμπρηστικούς – εκρηκτικούς μηχανισμούς με μπουκάλια που κάθε ένα περιείχε 1.5 λίτρο βενζίνης είναι χαρακτηριστικές. Με αυτόν τον τρόπο μπήκε τέλος σε ένα «έθιμο» που κρατάει από το 2011 και απέχει κατά πολύ από τις κροτίδες και τα βεγγαλικά που κατά κόρον χρησιμοποιούνται το βράδυ της Ανάστασης.

Οι ίδιες αστυνομικές πηγές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το γεγονός ότι όλα κύλησαν ομαλά στην οδό Λαγουμιτζή στο Νέο Κόσμο, με τις προσαγωγές και τις συλλήψεις να γίνονται χωρίς ένταση και χωρίς κίνδυνο για κάποιον απλό πολίτη.