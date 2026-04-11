Μπλόκο στο «έθιμο» με τα βαρελότα και τις μολότοφ που λαμβάνει χώρα στον Νέο Κόσμο έβαλε η Ελληνική Αστυνομία.

Από νωρίς το βράδυ, πέριξ της Λαγουμιτζή είχαν ακροβολιστεί αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, κάνοντας ελέγχους σε σακίδια. Η εικόνα ήταν σχεδόν σουρεαλιστική, καθώς ανάμεσα στους πιστούς κυκλοφορούσαν διμοιρίες των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν σακίδια με μολότοφ και έγιναν επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αυτή τη φορά, το «Χριστός Ανέστη» συνοδεύτηκε μόνο από φωτοβολίδες στον ουρανό και ελάχιστες, μικρές κροτίδες.