Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα τη Μεγάλης Τρίτης σε χωριό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μια λογομαχία εξελίχθηκε σε τραυματισμό του ενός εμπλεκομένου.

Συγκεκριμένα, δύο συγγενείς φέρεται να συναντήθηκαν και να ξεκίνησαν να λογομαχούν με αφορμή κτηνοτροφικές διαφορές που είχαν. Πολύ γρήγορα η ένταση ξέφυγε και ο ένας εκ των δύο συγγενών, ηλικίας 47 ετών, φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει με τα χέρια τον 34χρονο συγγενή του.

Στη συνέχεια, ο 47χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο και με ταχύτητα πάτησε τον νεότερης ηλικίας άνδρα. Ο 34χρονος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στα άκρα, σύμφωνα με το patris.gr.

Το άτομο που τραυμάτισε τον συγγενή του δεν έχει συλληφθεί ακόμη, καθώς αναζητείται από τις Αρχές.