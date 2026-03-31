Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε κύκλωμα στην Αθήνα που κατάρτιζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα σε αλλοδαπούς.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Μαρτίου 2026, οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα 3 αρχηγικά μέλη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για 2 αλλοδαπούς ηλικίας 50 και 52 ετών, καθώς και για αλλοδαπή ηλικίας 51 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, του Κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, για διευκόλυνση εισόδου/εξόδου από το Ελληνικό έδαφος εκ κερδοσκοπίας και για κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί ηλικίας 19, 31, 34, 35, 50 και 53 ετών κατηγορούμενοι για παράνομη παραμονή στο ελληνικό έδαφος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι 3 εκ των κατηγορουμένων, ως αρχηγικά μέλη, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, με σκοπό τη διευκόλυνση της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και την κατάρτιση- διακίνηση πλαστών εγγράφων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν τις μεταφορές των αλλοδαπών αρχικά αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού σε άλλη με απ’ ευθείας πτήσεις ή μέσω ενδιάμεσων σταθμών, χρησιμοποιώντας ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων.

Στη συνέχεια, αυτοί μεταφέρονταν με οχήματα στην ενδοχώρα και από εκεί με λεωφορεία με τελικό προορισμό τον Σταθμό Κ.Τ.Ε.Λ. Κηφισού, απ’ όπου παραλαμβάνονταν από μέλη της οργάνωσης και μεταφέρονταν σε «άτυπους ξενώνες» (safehouse) στην περιοχή της Αθήνας ειδικά διαμορφωμένους με κρεβάτια, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν και ως εργαστήρια κατάρτισης και αποθήκευσης πλαστών εγγράφων.

Το κόστος κάθε παράνομης μεταφοράς κυμαινόταν από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Από έρευνες, τόσο στην κατοχή των κατηγορουμένων, όσο και σε 3 άτυπους ξενώνες που εντοπίστηκαν κατόπιν διενέργειας ενδελεχούς προανάκρισης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

13 δελτία αιτούντων ασύλου,

4 διαβατήρια εκδοθέντα από αλλοδαπές Αρχές,

35 σφραγίδες,

4 δελτία αδειών διαμονής,

κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,

3 σκληροί δίσκοι,

το χρηματικό ποσό των 1.762 δολαρίων,

το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ και

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Στο εσωτερικό «άτυπου ξενώνα», εντοπίστηκαν 6 αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 2 οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν ως μέσα τέλεσης των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.