Σε σειρά ερωτήσεων, που αφορούσαν την περίοδο που διετέλεσε πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τη φιλική του σχέση με τον πρωθυπουργό, απάντησε ο Γρηγόρης Βάρρας καταθέτοντας, για δεύτερη μέρα, στη δίκη με κατηγορουμένους δύο πρώην στελέχη του που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμβουλος του πρωθυπουργού, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο 2019-2020 και παραιτήθηκε από τη θέση του όταν του το ζήτησε ο τότε υπουργός, Μάκης Βορίδης, αναφέρθηκε στον τρόπο που χειρίστηκε τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε «ύποπτα» ΑΦΜ. «Εγώ δεν κυνήγησα κανέναν είμαι φιλήσυχος άνθρωπος… Έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα», υποστήριξε σημειώνοντας πως έστειλε στη δικαιοσύνη τους φακέλους που διαπίστωσε παρανομίες.

Μάλιστα, είπε ότι ακόμη και αν είχε αντίθετη γνώμη ως προς την αποστολή των προβληματικών ΑΦΜ στον εισαγγελέα, εκείνος θα τα έστελνε γιατί τα στοιχεία «ήταν ικανά».

Ο μάρτυρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι παραγωγοί διέπραξαν απάτη, δίνοντας ψεύτικα στοιχεία εκμεταλλευόμενοι το «τρικ» της τεχνικής λύσης.

Προσκόμισε δε έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο μετά την παραίτησή του έγινε κατανομή εκτάσεων σε 14 ΑΦΜ εκ των οποίων τα τέσσερα είχαν ήδη αποσταλεί στη Δικαιοσύνη ως ύποπτα απάτης. «Αυτά τώρα έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βάρρας, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις , εκτίμησε πως ο τρόπος λειτουργίας του Φορέα Συντονισμού, των ΚΥΔ αλλά και οι ελλιπείς έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διευκόλυναν εκείνους που ήθελαν να διαπράξουν απάτη.

«Θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου»

Η πρόεδρος αλλά και ο εισαγγελέας της έδρας έκαναν πολλές ερωτήσεις στον μάρτυρα, με αφορμή τη δήλωσή του, στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι αφού παραιτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήγε ως σύμβουλος στο Μαξίμου,δεν συζήτησε με τον Πρωθυπουργό για τον Οργανισμό.

Ο κ. Βάρρας κατέθεσε πως με τον κ. Μητσοτάκη τον συνδέει μακροχρόνια φιλία από το 2000 «πριν ασχοληθεί με την πολιτική».

Πρόεδρος: Μας είπατε πως όταν πήγατε στον πρωθυπουργό, δεν συζητήσατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν συζητήσατε;

Μάρτυρας: Δεν κάναμε καμία συζήτηση, ίσως για την προστασία μου. Δεν ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση.

Λίγο αργότερα επανήλθε στο θέμα και ο εισαγγελέας: «Είπατε ότι είστε φίλοι με τον Πρωθυπουργό. Γίνεται να έχω φίλο κάποιον, να με παίρνει στο γραφείο του μετά την παραίτησή μου και να μην κάνουμε καμία συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;» ρώτησε ο εισαγγελέας με το μάρτυρα να απαντά : «Εύλογη η απορία σας. Υπήρχε άλλος τρόπος διαχείρισης.Όταν πήγα Σύμβουλος του, υπήρχαν κρίσιμα θέματα που έπρεπε να διαχειριστεί, ήταν ο Covid τότε, οι ροές από τον Έβρο. Στον λόγο μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω να γκρινιάξω. Δεν ήρθα εδώ να πω ούτε δικαιολογίες ούτε ψέμματα.

Εισαγγελέας: Από το 2020 έως και σήμερα 2026, δεν έτυχε να συζητήσετε τίποτα για το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Όχι. Ορίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό ο κ. Βορίδης. Εγώ τι να πάω να πω;

Εισαγγελέας: Άρα είστε φίλοι ή γνωστοί;

Μάρτυρας: Εγώ θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου.

Με την έναρξη της κατάθεσής του ο κ. Βάρρας ανέφερε ότι το Σάββατο ενημερώθηκε πως εναντίον του υπέβαλε μήνυση για ψευδή κατάθεση η εταιρεία Neuropublic, τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, θεωρεί ως έμμεση απειλή την κίνηση αυτή. «Είναι ένα οικονομικό μέγεθος η εταιρεία και εγώ είμαι ανίσχυρος απέναντί της. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά απέναντι της. Σας είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι εγώ απειλές δεν δέχθηκα, όμως μετά τη μήνυση, θυμήθηκα αυτό το κλίμα φόβου και απειλών που υπήρχε σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε.