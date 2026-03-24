«Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής, άρα έπρεπε να με αποβάλλουν».

Με αυτά τα λόγια εξήγησε την απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γρηγόρης Βάρρας, πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο 2019-2020, καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορουμένους δύο πρώην στελέχη του, που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατήγγειλε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ότι, αν και ο ίδιος δεν έχει δεχθεί απειλές, σε αντίθεση με άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για κλίμα τρομοκρατίας, τον Οκτώβριο του 2025 κατάλαβε ότι «κλωνοποιήθηκε το κινητό μου», ενώ, όπως είπε, μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ισχυρή κακόβουλη παρέμβαση.

Ο κ. Βάρρας αναφέρθηκε στον τρόπο που του ανατέθηκε η διοίκηση του Οργανισμού, που διαχειριζόταν κονδύλια περίπου 3,5 δισ. ευρώ, με πρόταση του Πρωθυπουργού, επί υπουργίας Μάκη Βορίδη.

Έναν περίπου χρόνο αργότερα και ενώ είχαν προηγηθεί οι εντολές του για ελέγχους σε πληρωμές σε «ύποπτα» ΑΦΜ, όπως είπε, τον κάλεσε ο κ. Βορίδης στο γραφείο του και του ζήτησε να παραιτηθεί. «Δεν υπήρχε κάτι εκρηκτικό, ήταν θερμό το κλίμα…» κατέθεσε.

Πρόεδρος: Ρωτήσατε τον λόγο;

Μάρτυρας: Δεν ζητάω εξηγήσεις…

Πρόεδρος: Ή μήπως ξέρατε γιατί ζητά την παραίτησή σας, κ. Βάρρα; Γιατί πιστεύατε ότι ζητείται η παραίτησή σας;

Μάρτυρας: Γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου…

Πρόεδρος: Καταλάβατε ότι κάποιοι δεν ήθελαν να κάνετε καλά τη δουλειά σας; Άρα μοίραζαν κονδύλια και με τους ενδελεχείς ελέγχους που ζητούσατε…

Μάρτυρας: Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής. Άρα έπρεπε να με αποβάλουν. Ενδεχομένως δεν ήθελαν να γίνουν έλεγχοι. Στους ελέγχους που γίνονται, ενδεχομένως το δείγμα να ήταν προκαθορισμένο. Έλεγχαν ΑΦΜ που δεν είχαν πρόβλημα ή πολλές φορές τα ίδια ΑΦΜ ήταν σε διαρκείς ελέγχους. Υπήρχαν μάλιστα και σχετικές διαμαρτυρίες.

Με παραιτήσανε και δεν πρόλαβα να το ελέγξω αυτό…

Ο μάρτυρας στη συνέχεια διευκρίνισε πως, μέχρι να ζητηθεί η παραίτησή του, δεν είχε υπάρξει καμία παρέμβαση.

«Ανοιχτά και ξεκάθαρα λέω πως δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο έργο μου από τον κ. Βορίδη», ανέφερε.

Πρόεδρος: Μέχρι που σας παραιτήσε… Γνωρίζετε αν υπήρχαν άλλες παρεμβάσεις σε άλλους διευθυντές;

Μάρτυρας: Δεν είμαι σε θέση να ξέρω.

Ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για επιχείρηση «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του, προσκόμισε στο δικαστήριο σειρά εγγράφων, μεταξύ αυτών και επιστολή που είχε στείλει στον κατηγορούμενο, τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγες μέρες πριν ζητηθεί η παραίτησή του, στην οποία έκανε αναφορά σε κλίμα φόβου εντός του Οργανισμού.

Οι έλεγχοι

Ο μάρτυρας μίλησε για τους ελέγχους που ζήτησε σε ΑΦΜ, με αφορμή φάκελο 197 ατόμων από το 2018, και έκανε λόγο για παράνομες επιδοτήσεις.

«Αυτό για εμένα ήταν καμπανάκι…» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως έστειλε τον σχετικό φάκελο στον εισαγγελέα.

«Ήταν απόλυτα τεκμηριωμένος ο φάκελος… Μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά», κατέθεσε, υπογραμμίζοντας πως γινόταν λόγος για παράνομα ζώα και παράνομες επιδοτήσεις, «ακόμη, μεταφορά ζώων από τη μία μονάδα σε άλλη».

Ο κ. Βάρρας κατέθεσε πως ερεύνησε το θέμα των πληρωμών τόσο σε αγρότες όσο και σε κτηνοτρόφους και έκανε μελέτη ανάλυσης κινδύνου από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ήταν ανεξέλεγκτος αριθμός ζώων, εκτάσεων… Έλεγξα βοσκοτόπια, έκανα όχληση σε αποκεντρωμένες Περιφέρειες να μου δώσουν στοιχεία αν εκτάσεις που δηλώνονταν ήταν ιδιωτικές, δημόσιες, μοναστηριακές. Υπήρχε πρόβλημα με ζωικές μονάδες ως προς τον μαθηματικό τύπο που αφορά εμβαδόν με άτομα (ζώα). Ανακάλυψα ότι κάτι γίνεται… Παράνομα ζώα, παράνομες επιδοτήσεις, δυσανάλογα πράγματα. Αυτό που υπεύθυνα μπορώ να σας πω είναι πως μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να προσέχω», ανέφερε και πρόσθεσε πως στη συνέχεια έλαβε και ανώνυμες καταγγελίες αλλά και άλλες υπαλλήλων, για τις οποίες αποφάσισε να μην μπουν στο αρχείο.

Στον εσωτερικό έλεγχο, είπε ο μάρτυρας, μπήκαν συνολικά 99 ΑΦΜ.

«Αποδείχθηκε πως μεταξύ αυτών ήταν η γνωστή υπόθεση με τον Γράμμο και τον πεθαμένο. Συγκλονίστηκα!… Συνέστησα Επιτροπή Ελέγχου τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2020 και ζήτησα να μου φέρει αποτέλεσμα μέσα σε μικρό διάστημα ημερών… Ήρθε το πόρισμα και ήταν δύο φάκελοι. Ένας που ήταν πόρισμα της επιτροπής και ένας ξεχωριστός της κ. Τυχεροπούλου. Διαπίστωσα ότι ο φάκελος Τυχεροπούλου ήταν σαν να είχε ελέγξει πέντε χρόνια πίσω», κατέθεσε.

Πρόεδρος: Το πόρισμα της επιτροπής ποιο ήταν;

Μάρτυρας: Αφορούσε το έτος 2019-2020.

Πρόεδρος: Από την αντιπαραβολή φακέλων τι διαπιστώσατε;

Μάρτυρας: Κυρία πρόεδρε, είμαι έμπειρος… Δεν με έπεισε το πόρισμα. Έκανα τον σταυρό μου, λέω τι γίνεται εδώ;

Πρόεδρος: Τους καλέσατε να τους ρωτήσετε τι γίνεται εδώ; Βλέπετε στην καλύτερη περίπτωση έναν αμελή έλεγχο…

Μάρτυρας: Έστειλα έγγραφο στην επικεφαλής της επιτροπής με συγκεκριμένα ερωτήματα και σημεία.

Πρόεδρος: Μετά τι έγινε;

Μάρτυρας: Μου ζητήθηκε η παραίτηση από τον υπουργό.

Ο κ. Βάρρας υπογράμμισε ότι στο επίμαχο πόρισμα δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα με το ΑΦΜ γνωστού, πλέον, και ελεγχόμενου ποινικά μεγάλου παραγωγού από την Κρήτη. Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως τον Σεπτέμβριο του 2020 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, ο οποίος τον ρώτησε γιατί γίνεται έλεγχος στη σύζυγο του συγκεκριμένου παραγωγού.

Ο μάρτυρας προσκόμισε στο δικαστήριο την επιστολή που είχε στείλει στην επικεφαλής των επιτροπών ελέγχου, στην οποία αναφέρει ότι η εν λόγω υπάλληλος έστειλε τα αποτελέσματα του επίμαχου ελέγχου στην κατηγορούμενη πρώην Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είχα καταγγελία ότι έστελνε αρχεία ελέγχου με προσυμπληρωμένα πεδία», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ο μάρτυρας τόνισε πως κάθε ύποπτη υπόθεση εστάλη στον Εισαγγελέα και συμπλήρωσε: «Όλα τα ΑΦΜ που εστάλησαν στη Δικαιοσύνη με ενδείξεις απάτης ήταν τεκμηριωμένα με στοιχεία. Δεν έχει εκπέσει καμία υπόθεση».