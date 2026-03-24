Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα για το θέμα της διαπίστευσης της ΑΑΔΕ ως οργανισμού πληρωμών, αρμοδιότητα που πέρασε σε αυτήν από την 1η Ιανουαρίου 2026 μετά την ενσωμάτωση του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής:

Ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε σε καθεστώς αναστολής διαπίστευσης τον Σεπτέμβριο του 2024. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν η συμφωνία ενός σχεδίου δράσης (Action Plan) μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν στενής συνεργασίας του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και, στη συνέχεια της ΑΑΔΕ, με την Ελληνική Αρχή Πιστοποίησης (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, ΕΔΕΛ), η οποία είναι το ανώτατο συλλογικό ελεγκτικό όργανο ελέγχου στην Ελλάδα για τις δαπάνες της κοινής αγροτικής πολιτικής και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της Ελληνικής Αρχής Διαπίστευσης (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – ΥΠΕΘΟΟ), απεστάλη στις 12/3/2026 εμπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορά και αξιολόγηση σχετικά με την εμπρόθεσμη υλοποίηση και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών του Σχεδίου Δράσης.

Τόσο η ΕΔΕΛ, όσο και το ΥΠΕΘΟΟ, εξέφρασαν θετική γνώμη σχετικά με τις προαπαιτούμενες ενέργειες του Σχεδίου Δράσης και εισηγήθηκαν την άρση του καθεστώτος αναστολής της διαπίστευσης και την ένταξη της ΑΑΔΕ, ως οργανισμού πληρωμών, σε κανονικό καθεστώς διαπίστευσης. Η διαδικασία πλέον βρίσκεται στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο 2025, όλες οι πληρωμές υπόκεινται σε συστηματικό και αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, ενώ ήδη από τον Ιανουάριο 2026 έχουν υλοποιηθεί κρίσιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Εξάλλου, σε απάντηση αναφορών και δημοσίων τοποθετήσεων σχετικά με τον προσωρινό ορισμό στελεχών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ σε θέσεις ευθύνης της γενικής διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, όπως προβλέπει ο νόμος για τη μετάβαση του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, επισημαίνεται ότι η ΑΑΔΕ δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε επίσημη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινων πράξεων από στελέχη του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει προχωρήσει στην παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον αρμόδιου εθνικού ποινικού δικαστηρίου, όπως επισημαίνει και η ίδια (βλ. δελτίο τύπου της 20/5/2025), για όλα τα ενδεχομένως εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο επιβάλλουν, δεσμεύοντας τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις είναι προσωρινές και έγιναν με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, τη διατήρηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και την ομαλή υλοποίηση κρίσιμων λειτουργιών, ιδίως ως προς την απρόσκοπτη διενέργεια πληρωμών και την εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Aκολουθεί η εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της ΑΑΔΕ για την οριστική στελέχωση θέσεων ευθύνης με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, ώστε να αξιολογηθούν όλα τα στελέχη του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.