Σοκαρισμένο παραμένει το πανελλήνιο με την υπόθεση-θρίλερ που βγήκε στο φως στου Ζωγράφου και αφορά την εξαφάνιση των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης 91 και 56 ετών αντίστοιχα, οι οποίες βρέθηκαν τελικά νεκρές σε διαμέρισμα σε προχωρημένη σήψη.

Θυμίζεται ότι ο εισαγγελέας έδωσε χθες εντολή να συλληφθεί ο 54χρονος γιος της οικογένειας με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι πριν από τρεις μήνες πέθανε η αδερφή του, η οποία ήταν καρκινοπαθής. «Δεν ήθελα να μαθευτεί γι’ αυτό και την έβαλα στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα μας, η οποία πέθανε μετά από δύο ημέρες», είπε.

«Με γύψο φαίνεται ότι σφράγισε το δωμάτιο όπου βρέθηκαν νεκρές η μητέρα του και η αδελφή του. Αυτός είπε ότι πέθαναν από παθολογικά αίτια, ότι δηλαδή η αδελφή του πέθανε από ανίατη ασθένεια και ότι στη συνέχεια πέθανε και η μητέρα του. Ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος τις μετέφερε στο δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα του δωματίου με γύψο, ώστε να μην του πάρουν το σπίτι… Αναφορικά με την ιδιοκτησία του σπιτιού, όμως, είχε κι αυτός τίτλους ιδιοκτησίας μαζί με τις δύο γυναίκες», ανέφερε ο επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας το πρωί της Τρίτη 31 Μαρτίου στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24.

«Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ψυχολογικά θέματα. Φυσικά, η Αστυνομία ποτέ δεν τον είχε οδηγήσει στον εισαγγελέα ή σε κάποια ψυχιατρική δομή. Ο ιατροδικαστής εξετάζει με τη νεκροψία-νεκροτομή, με τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές, εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν πέθανα από παθολογικά αίτια και εκείνος απλά τις μετέφερε στο δωμάτιο. Περιμένουμε την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη», συμπλήρωσε.

«Τον 54χρονο τον βλέπαμε αποσπασματικά, δεν ήταν κοινωνικός»

Ένας κάτοικος της περιοχής, μιλώντας για το τραγικό περιστατικό στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, ανέφερε: «Δεν το περιμέναμε… είναι ένα τραγικό γεγονός για εμάς γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά την κόρη και τη γιαγιά. Η κόρη υποστήριζε πολύ τη γιαγιά γιατί ήταν μεγάλη σε ηλικία, ήταν δυσκίνητη».

«Έρχονταν σε καθημερινή βάση, απέναντι, στο καφέ που πηγαίνουμε κι εμείς και έπαιρναν τον καφέ τους, την πορτοκαλάδα τους, έτρωγαν καμιά τυρόπιτα… Ήταν πάρα πολύ κοινωνικές, πάρα πολύ καλή η κόρη, εξαιρετική, χωρίς να δείχνει τα προβλήματά της. Είχε αφιερωθεί στη μητέρα της».

«Μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαμε να τις δούμε, υποθέταμε ότι ήταν σε κάποιο ίδρυμα, δεδομένου ότι η κόρη είχε προβλήματα υγείας, η γιαγιά ήταν μεγάλη… λέγαμε ότι η κόρη θα έχει πάει σε κάποιο νοσοκομείο και η γιαγιά σε κάποιον οίκο ευγηρίας».

«Τον 54χρονο τον βλέπαμε αποσπασματικά, δεν ήταν κοινωνικός, δεν είχαμε κάποια “καλημέρα” μαζί του. Ελάχιστα έβγαινε από το σπίτι του, πεταγόταν με γρήγορη ταχύτητα να πάει να ψωνίσει και επέστρεφε πάλι γρήγορα στο σπίτι».