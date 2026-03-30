Το φως της δημοσιότητας βλέπουν μαρτυρίες για το θρίλερ στου Ζωγράφου, με συγγενή των δύο νεκρών γυναικών να πιστεύει ότι δολοφονήθηκαν από τον γιο που συνελήφθη, καθώς υποστηρίζει ότι δεν είχαν καλές σχέσεις, ειδικά με τη μητέρα του.

«Το παιδί δεν ήταν καλά. Δηλαδή ήμουν σίγουρος 100% ότι έχει σκοτώσει τη θεία μου και την ξαδέλφη μου. Αυτό που μου είχε πει η θεία μου είναι ότι την χτυπάει, ήταν βίαιος απέναντί της. Εντάξει, ήταν βίαιο το παιδί, δεν ήταν καλά. Δηλαδή είχε ένα ιστορικό. Μία μέρα είχε έρθει και μου είχε πει για κάποια χτυπήματα που είχε. Αλλά εγώ δεν είμαι γιατρός για να ξέρω αν είναι αληθινά. “Με χτύπησε εδώ, με δάγκωσε εκεί”, μου έλεγε. Ήταν καιρό που γινόταν όλη αυτή η ιστορία», είπε χαρακτηριστικά ο συγγενής στο Live News.

Επίσης, σημείωσε: «Προσπαθούσα να μπω. Δεν με άφηνε. Κάλεσα δύο φορές την Αστυνομία. Εγώ και ο ξάδερφος μου ο άλλος, δεν μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι και υποψιαστήκαμε. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό η θεία και η ξαδέρφη μου. Δεν μας έλεγε πού ήταν γενικά. Τέλος Νοέμβρη είχα ανέβει στου Ζωγράφου με την αδερφή μου από την Ύδρα. Κάναμε παρέα, κάναμε χαβαλέ, όλα αυτά. Εγώ από τον Δεκέμβρη και μετά υποψιάστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είχαμε επαφή οι συγγενείς και άλλοι συγγενείς. Το κινητό της ξαδέρφης μου δεν λειτουργούσε. Μαθαίνω από τη γειτονιά διάφορα. Ότι δεν τους βλέπουν, ότι είχαν ανησυχία. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό, ότι είναι στο σπίτι, ότι το ένα το άλλο. Αυτά μας έλεγε».

Το χρονικό

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη, όταν γείτονες και συγγενείς των δύο θυμάτων ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ανέφεραν ότι η συμπεριφορά του 54χρονου ήταν περίεργη το τελευταίο διάστημα και πως είχαν μέρες να δουν τόσο τη μητέρα όσο και την αδερφή του.

Στη θέα των αστυνομικών, πολλοί στη γειτονιά του Ζωγράφου εξεπλάγησαν. Δεν υπήρχε δυσοσμία που να τους βάλει σε σκέψεις, λένε.

Ένα άλλο στοιχείο που έβαλε σε σκέψεις τους αστυνομικούς, ήταν η συμπεριφορά του 54χρονου όταν χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού. Ανέφερε αρχικά πως η μητέρα και η αδερφή του έμεναν σε άλλο σπίτι. Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν, ο ίδιος αναγκάστηκε να τους οδηγήσει στο σφραγισμένο δωμάτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι πως οι σοροί μάνας και κόρης τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο πριν από τουλάχιστον έναν μήνα.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια εισαγγελέα, με τον 54χρονο να επιμένει ότι δεν έβαψε τα χέρια του με αίμα. Τα πάντα φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα αποκαλυφθούν.