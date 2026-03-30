Πέντε ημέρες χρειάστηκαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Ζωγράφου προκειμένου να πάρουν τις πρώτες απαντήσεις για το θρίλερ της εξαφάνισης δύο γυναικών, μητέρας και κόρης 91 και 56 ετών αντίστοιχα, από το διαμέρισμα που ζούσαν εδώ και πολλά χρόνια στην οδό Κουσίδη στου Ζωγραφού.

Απαντήσεις που ήταν κρυμμένες στο ίδιο το διαμέρισμα, για την ακρίβεια σε ένα σφραγισμένο με δομικά υλικά και στόκο δωμάτιο του σπιτιού, με τον 54χρονο γιο και αδερφό των δύο γυναικών να γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί αλλά μέχρι στιγμής να μην «διαφωτίζει» τις διωκτικές Αρχές. Ας βάλουμε όμως τα πράγματα σε μία χρονολογικά σειρά, αρχής γενομένης από την Πέμπτη 26/3 όταν στο Α.Τ. Ζωγράφου απευθύνθηκαν οικεία πρόσωπα της οικογένειας, εκφράζοντας αγωνία για την τύχη της 91χρονης Άννας και την 56χρονης Μαρίνας, καθώς είχαν μήνες να δώσουν σημεία ζωής.

Οι αστυνομικοί από την επόμενη ημέρα αναζήτησαν τα πιο στενά συγγενικά πρόσωπα των δύο γυναικών, φτάνοντας αρχικά στα αδέρφια της υπερήλικης γυναίκας που κατέθεσαν – σε ΑΤ της επαρχίας καθώς δεν ζουν στην Αθήνα – ότι πράγματι είχαν να επικοινωνήσουν μαζί τους πάνω από δύο μήνες. Στις 28/3 οι καταθέσεις αυτές διαβιβάστηκαν στο Α.Τ. Ζωγράφου και τόσο την ίδια ημέρα όσο και την επόμενη, αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας πήγαν στο σπίτι της οδού Κουσίδη, χτύπησαν το κουδούνι αλλά δεν έλαβαν απάντηση, παρά το γεγονός ότι ο 54χρονος γιος και αδερφός φαίνεται πως ήταν μέσα.

Όταν αυτό έγινε, αργά το απόγευμα της Κυριακής 29/3 ο 54χρονος άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι οι δύο γυναίκες ζουν σε άλλο διαμέρισμα, επί της οδού Ρόδων. Έγινε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στο συγκεκριμένο σπίτι όπου διαπιστώθηκε ότι δεν μένει κανείς, ενώ ο γιος και αδερφός των νεκρών γυναικών προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα. Το πρωί της Δευτέρας 30/3 δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα για έρευνα στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδη, όπου οι αστυνομικοί αφού πρώτα γκρέμισαν την χτισμένη πόρτα ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα, καθώς οι δύο γυναίκες ήταν νεκρές σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Ο 54χρονος με εισαγγελική εντολή συνελήφθη και αναμένεται να του ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή, με τον ίδιο να αποδίδει τους θανάτους σε φυσικά αίτια και παθήσεις, υποστηρίζοντας ότι τους κράτησε μυστικούς γιατί φοβόνταν μην χάσει το σπίτι.