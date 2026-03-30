Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου η δίκη του γνωστού συνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη που αφορά τη στάση που τήρησε στη Βουλή, στο πλαίσιο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη , επονομαζόμενου και «Φραπέ» που κατηγορείται για απείθεια αναβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης του.

Ο κ. Ξυλούρης ο οποίος σήμερα εμφανίστηκε στα δικαστήρια, αρχικά, δεν είχε προσέλθει στην Εξεταστική όπου είχε κληθεί, καθώς το όνομά του βρέθηκε να φιγουράρει στις τηλεφωνικές συνομιλίες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και με υπόμνημα που έστειλε είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Οι βουλευτές τότε αποφάσισαν την άμεση παραπομπή της υπόθεσης στην αρμόδια Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας.

Τελικά, η Εισαγγελία Πρωτοδικών αφού μελέτησε τα στοιχεία της υπόθεσης άσκησε ποινική δίωξη για απείθεια σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη και τον παρέπεμψε σε δίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εξέλιξη συνεχίζει να είναι η έρευνα και για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης σε βάρος του, σχετικά με το περιεχόμενο των ισχυρισμών που προέβαλε όταν αποφάσισε να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, τον περασμένο Δεκέμβριο.