Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής η 78χρονη, που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της.

Η ηλικιωμένη συνελήφθη καθώς φέρεται να μην παρείχε την απαραίτητη βοήθεια στον σύζυγό της όταν εκείνος έπεσε στο έδαφος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το θύμα παρέμεινε αβοήθητο για πολλές ώρες.

Το ζευγάρι είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στην 78χρονη είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι που της απαγόρευαν να πλησιάζει τον σύζυγό της, τους οποίους όμως φαίνεται ότι παραβίαζε.

Αν και η ίδια ισχυρίζεται πως ο θάνατος προήλθε από πτώση, ο ιατροδικαστής δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση κατά την πρώτη εξέταση. Οι οριστικές απαντήσεις αναμένονται από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, το οποίο θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της κατηγορούμενης.