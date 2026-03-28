Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή των Κουφαλίων, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 82χρονος άνδρας που είχε καταγγείλει παλαιότερα σωματική βία από την 77χρονη σύζυγό του, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από περίοικους γύρω στις 7 το απόγευμα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό, ενώ στο χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος.

Να θυμίσουμε πως παλαιότερα η 77χρονη είχε συλληφθεί για ξυλοδαρμό του συζύγου της και είχε δηλώσει στους αστυνομικούς: «Έχει γκομενιλίκια, θέλει να με διώξει από το σπίτι».

Κατά τις ίδιες πηγές, όταν η Αστυνομία έφτασε σήμερα στο σπίτι, η 77χρονη βρισκόταν εκτός του σπιτιού.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.