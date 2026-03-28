Μια ισχυρή έκρηξη μέσα στη νύχτα διέκοψε την ηρεμία στο Μαρτίνο Λοκρίδας, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών, έπειτα από οργανωμένο χτύπημα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα από το Lamia Report

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/3/26), όταν άγνωστοι στόχευσαν ΑΤΜ που βρίσκεται έξω από το σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης».

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:30’, ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να πεταχτούν έντρομοι από τα σπίτια τους. Κάποιοι εξ αυτών ανέφεραν ότι πρόλαβαν να δουν ομάδα δραστών να κινείται στο σημείο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός τους.

Σύμφωνα με μαρτυρία που έδωσε αυτόπτης μάρτυρας στους αστυνομικούς, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο χρησιμοποιώντας επιβατικό όχημα μαύρου χρώματος.

Όπως επιβεβαιώνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν από το κατεστραμμένο ΑΤΜ τις κασετίνες που περιείχαν χρήματα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν τα χρήματα ήταν ακέραια ή υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, γεγονός που δυσκολεύει τον υπολογισμό της συνολικής λείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ΑΤΜ δεν μπήκε για πρώτη φορά στο στόχαστρο κακοποιών. Αντίστοιχη επίθεση είχε σημειωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2023, όταν τουλάχιστον έξι δράστες είχαν ανατινάξει το μηχάνημα γύρω στις 04:20’. Στη συνέχεια το είχαν απομακρύνει φορτώνοντάς το σε βανάκι, ενώ για τη μεταφορά του είχαν χρησιμοποιήσει ακόμη και φορτηγό-γερανό που είχαν κλέψει από κοντινή επιχείρηση. Κατά την αποχώρησή τους, είχαν απειλήσει πολίτη που βρέθηκε στο σημείο.

Την προανάκριση για τη νέα επίθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.