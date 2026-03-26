Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στον Βόλο, στο περιθώριο της παρέλασης για την 25η Μαρτίου, με πρωταγωνιστές μαθητές λυκείου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ομάδα μαθητών φέρεται να φώναξε συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και συγκεκριμένα το ανατριχιαστικό «Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή», προκαλώντας σοκ και αμηχανία στους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε όταν το τελευταίο λύκειο της παρέλασης αντέδρασε σε μικρή ομάδα πολιτών που φώναζε αντιπολεμικά συνθήματα, με συντονισμένη απάντηση που γρήγορα κλιμακώθηκε και προκάλεσε ένταση.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία που ήρθε στο φως, αρκετοί από όσους βρίσκονταν στο σημείο αιφνιδιάστηκαν, ενώ δεν έλειψαν και αντιδράσεις που προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία, καθώς κάποιοι αντιμετώπισαν το περιστατικό με γέλια αντί για αποδοκιμασία.

Το γεγονός πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς τα συγκεκριμένα συνθήματα παραπέμπουν ευθέως σε εγκληματική οργάνωση, γεγονός που ενίσχυσε την έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Άμεση αντίδραση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η αντίδραση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ήταν άμεση, με τον Διευθυντή, Σωκράτη Σαβελίδη, να ξεκαθαρίζει:

«Συνθήματα υπέρ εγκληματικών οργανώσεων, του σκοταδισμού και της μισαλλοδοξίας δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους περίπου 13.000 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής». Όπως υπογράμμισε, η εκπαίδευση στα σχολεία βασίζεται σε αξίες όπως η δημοκρατία, ο ανθρωπισμός και ο σεβασμός των δικαιωμάτων.

Για την υπόθεση έχει ήδη δοθεί εντολή για προκαταρκτική εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και εσωτερική διερεύνηση από τη διεύθυνση του σχολείου.

Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, με στόχο να υπάρξει άμεση παιδαγωγική παρέμβαση και ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών.