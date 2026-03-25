Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο από την Εύβοια έστειλε αναγνώστρια στο Newsbeast, καταγράφοντας τη στιγμή που ο μοναδικός μαθητής σχολείου στην Αμυγδαλιά παρέλασε μαζί με τη δασκάλα του.

Στο βίντεο φαίνεται ο μαθητής, ο οποίος φοιτά στην τελευταία τάξη του δημοτικού, να αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο του σχολείου στην παρέλαση, έχοντας στο πλευρό του τη δασκάλα του, Σοφία Σιδέρη.

Όπως αναφέρει η αναγνώστρια που κατέγραψε το στιγμιότυπο, το σχολείο της περιοχής παραμένει ανοιχτό χάρη στην επιμονή της εκπαιδευτικού, η οποία συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την παρουσία της εκπαίδευσης σε μια απομακρυσμένη κοινότητα.

Η εικόνα της παρέλασης αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη σημασία της εκπαίδευσης ακόμη και στα πιο μικρά και απομονωμένα χωριά, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την αξία της προσπάθειας και της αφοσίωσης.