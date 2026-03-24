Ένα απίστευτο και ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ελευσίνα κατά τη διάρκεια της τελετής κατάθεσης στεφάνων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επίσημη τελετή στην Πλατεία Ηρώων, από τα μεγάφωνα ακούστηκε –έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα– απόσπασμα από τον ύμνο της Χούντας, γεγονός που προκάλεσε σοκ και άμεσες αντιδράσεις από το κοινό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετάδοση διακόπηκε γρήγορα από τους υπευθύνους που βρίσκονταν στο σημείο, ωστόσο το περιστατικό είχε ήδη προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια.

Ο Δήμος Ελευσίνας αντέδρασε άμεσα, καταδικάζοντας το γεγονός με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για ένα «απαράδεκτο» συμβάν που δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της ημέρας και της εκδήλωσης. Όπως τονίζεται, ανεξαρτήτως των εξηγήσεων που ενδέχεται να δοθούν, η δημοτική αρχή εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το περιστατικό.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι έχει ήδη ζητηθεί εγγράφως πλήρης διερεύνηση από την εταιρεία που είχε αναλάβει την οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης, καθώς εκείνη φέρει την ευθύνη για τη μετάδοση του ήχου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ζήτησε διευκρινίσεις προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ακούστηκε το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα.

Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός πως η μετάδοση διακόπηκε άμεσα, το περιστατικό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, ειδικά σε μια ημέρα με έντονο συμβολισμό όπως η 25η Μαρτίου, που είναι συνδεδεμένη με την ιστορική μνήμη και τις δημοκρατικές αξίες.

Το θέμα αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω, ενώ αναμένονται και οι επίσημες εξηγήσεις της εταιρείας που είχε αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης.