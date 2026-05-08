Μία πεντάχρονη στις ΗΠΑ κατάφερε να επιβιώσει για περισσότερες από 24 ώρες μέσα σε διαλυμένο όχημα μετά από φρικτό τροχαίο δυστύχημα στο Κολοράντο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της. Η μικρή Κέισι Γκρίφιν επέζησε με ελαφρά τραύματα, παρά το γεγονός ότι το όχημα στο οποίο επέβαινε είχε ανατραπεί εκτός δρόμου, σε δυσδιάκριτο σημείο κοντά στον αυτοκινητόδρομο US Highway 160.

Η 24χρονη Κλαρίζα Ταράνγκο και ο 25χρονος Ντεβάντε Γκρίφιν σκοτώθηκαν όταν το όχημα ανετράπη. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν το Σάββατο από την Αστυνομία της Πολιτείας του Κολοράντο, έπειτα από αναφορά διερχόμενου οδηγού για αναποδογυρισμένο φορτηγό, σύμφωνα με το Durango Herald.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το σημείο του δυστυχήματος είχε εντοπιστεί ήδη από την Παρασκευή, ωστόσο δεν είχε αναφερθεί στις Αρχές μέχρι την επόμενη ημέρα. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το φορτηγό ήταν το μοναδικό όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα και εκτιμά ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί της Παρασκευής, σε σημείο που δεν ήταν ορατό από τον δρόμο.

Η μικρή Κέισι υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ αργότερα πήρε εξιτήριο και τη φροντίδα της ανέλαβε ο παππούς της, όπως αναφέρει η Daily Mail. Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα, ωστόσο απέκλεισαν το ενδεχόμενο υπερβολικής ταχύτητας ή οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή της κομητείας Λα Πλάτα, Τζαν Σμιθ, ούτε η Κλαρίζα ούτε ο Ντεβάντε φορούσαν ζώνες ασφαλείας όταν τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν το όχημα.

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πυροσβεστική υπηρεσία Upper Pine River Fire Protection χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία και θαύμα» για το πεντάχρονο κορίτσι. «Η ανακάλυψη του θανατηφόρου τροχαίου το Σάββατο είναι ταυτόχρονα μία τραγωδία και ένα θαύμα για το 5χρονο παιδί», ανέφερε η υπηρεσία.

«Το περιστατικό βαραίνει όχι μόνο τα πληρώματά μας, αλλά και την οικογένεια και το κοινό που υπέστησαν μία απώλεια, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και προσέφεραν τις προσευχές τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η αστυνομία της πολιτείας του Κολοράντο ανακοίνωσε επίσης ότι συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, επαναλαμβάνοντας ότι ούτε η υπερβολική ταχύτητα ούτε η επήρεια ουσιών εξετάζονται ως πιθανοί παράγοντες. Σε σχετική ανακοίνωση επισημάνθηκε ακόμη ότι «δεν αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες στην υπόθεση».

Μετά την τραγωδία δημιουργήθηκε διαδικτυακή καμπάνια GoFundMe από τη μητέρα του Ντεβάντε, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες και λεπτομέρειες για το δυστύχημα. «Ο γιος μου, Ντεβάντε Γκρίφιν, ενεπλάκη σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα έξω από το Μέιφιλντ. Το φορτηγό του ανατράπηκε και το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή τόσο του ίδιου όσο και της συντρόφου του», έγραψε η Λεκέτ Ριντ στη σελίδα της συγκέντρωσης χρημάτων.

«Από θαύμα το εγγονάκι μου επέζησε, όμως η οικογένειά μας έχει συντετριβεί και κατακλυστεί από αυτή την ξαφνική απώλεια», συνέχισε. Σύμφωνα με δεύτερη καμπάνια GoFundMe που δημιουργήθηκε για τον Ντεβάντε, το ζευγάρι αφήνει πίσω και μία ακόμη κόρη, τη δίχρονη Καρένζα.

Ο Ντεβάντε περιγράφηκε από τους οικείους του ως ένας αγαπητός άνθρωπος με χιούμορ, που μπορούσε να φωτίσει κάθε χώρο με την παρουσία του, ενώ η Κλαρίζα αναφέρθηκε ως μία στοργική μητέρα, σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στις καμπάνιες οικονομικής ενίσχυσης.

Οι οικογένειες που θρηνούν ανέφεραν ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για τα έξοδα κηδείας, αλλά και για τα ιατρικά έξοδα της πεντάχρονης που επέζησε από το δυστύχημα.

«Αυτό θα σήμαινε πάρα πολλά για εμένα και την οικογένειά μου, γιατί δεν ξέρω πώς ή από πού να ξεκινήσω», έγραψε η Λεκέτ Ριντ στο GoFundMe. «Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την καλοσύνη, τη στήριξη και τις προσευχές σας».

Μέχρι στιγμής η Αστυνομία δεν έχει δώσει νεότερη ενημέρωση για την πορεία της έρευνας, ενώ στο σημείο του δυστυχήματος έχει τοποθετηθεί ένας σταυρός στη μνήμη των θυμάτων.