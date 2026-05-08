Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από υπόθεση χειρουργού στη Φλόριντα, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαίρεσε λάθος όργανο από ασθενή, οδηγώντας τον στον θάνατο. Ο Thomas Shaknovsky φέρεται να παραδέχτηκε ενόρκως ότι «δεν μπορούσε να ξεχωρίσει» τη σπλήνα από το ήπαρ του 70χρονου ασθενούς, William Bryan, επειδή ήταν «πολύ αναστατωμένος».

Η παραδοχή έγινε τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια κατάθεσης στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσε η χήρα του ασθενούς, Beverly Bryan, για ιατρική αμέλεια και άδικο θάνατο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Bryan είχε εισαχθεί στο Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hospital μετά από πόνους στο στομάχι, ενώ βρισκόταν στη Φλόριντα με τη σύζυγό του για ταξίδι.

Οι γιατροί τον έπεισαν να υποβληθεί σε λαπαροσκοπική επέμβαση στη σπλήνα στις 21 Αυγούστου, λόγω ανωμαλίας που είχε εντοπιστεί εκεί. Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, ο Shaknovsky αφαίρεσε το ήπαρ αντί για τη σπλήνα, προκαλώντας «άμεση και καταστροφική απώλεια αίματος» που οδήγησε στον θάνατο του ασθενούς.

Florida surgeon's shocking excuse for removing the wrong organ from patient, killing him https://t.co/zCcu0O1ppq pic.twitter.com/7BnKVtTHUG — New York Post (@nypost) May 8, 2026

Στην κατάθεσή του ο γιατρός ανέφερε ότι ο Bryan άρχισε να αιμορραγεί από άγνωστο σημείο του σώματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ενώ άλλα μέλη της ιατρικής ομάδας προσπαθούσαν εκείνη την ώρα να τον επαναφέρουν κάνοντας καρδιακές συμπιέσεις.

«Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πώς είναι για έναν χειρουργό να χάνει ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι και πόσο καταστροφικό είναι αυτό», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τη διαφορά, επειδή ήμουν τόσο αναστατωμένος».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το περιστατικό τον έχει σημαδέψει ψυχολογικά. «Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Το σκέφτομαι κάθε μέρα», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «απίστευτα τραγικό γεγονός» για το οποίο «μετανιώνει βαθιά».

Η αγωγή υποστηρίζει ακόμα ότι ο γιατρός προσπάθησε να συγκαλύψει το λάθος, λέγοντας στη σύζυγο του θύματος ότι η σπλήνα ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το φυσιολογικό και ότι είχε μετακινηθεί στην άλλη πλευρά του σώματος.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το όργανο που αφαιρέθηκε επισημάνθηκε αρχικά ως σπλήνα και μόνο μετά τον θάνατο του Bryan αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για το ήπαρ.

Τον περασμένο μήνα, ο Shaknovsky, ο οποίος έχει χάσει την ιατρική του άδεια, συνελήφθη ενώ εργαζόταν ως οδηγός της Lyft και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο γιατρός έκανε σειρά σοβαρών λαθών κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αποφάσισε να μετατρέψει τη λαπαροσκοπική επέμβαση σε πιο επικίνδυνο ανοιχτό χειρουργείο, επικαλούμενος κακή ορατότητα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έκοψε και τοποθέτησε χειρουργικά κλιπ σε αγγεία γύρω από το ήπαρ, προκαλώντας μεγάλη αιμορραγία και οδηγώντας τον Bryan σε καρδιακή ανακοπή.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Shaknovsky είχε βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπος με αγωγή ιατρικής αμέλειας για τον θάνατο 70χρονης γυναίκας που κατέληξε από σηψαιμία μετά από επέμβαση αφαίρεσης μάζας. Εκείνη η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά.

Ο χειρουργός αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 19 Μαΐου, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.