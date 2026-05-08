Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν το αστυνομικό τμήμα Δομοκού ειδοποιήθηκε για μεγάλη πυρκαγιά σε αυτοκίνητο κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της περιοχής, χωρίς ωστόσο να αναμένουν αυτό που θα ακολουθούσε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα του τοπικού κλιμακίου, όπου και εντοπίστηκε μέσα στο όχημα η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα, κατοίκου της ευρύτερης περιοχής.

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο έγινε αντιληπτό από τον φύλακα του σταθμού, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να ήθελε να βλάψει τον εαυτό του, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Δομοκού, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών του θανάτου.