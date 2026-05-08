Για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες περιείχαν αιχμές προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, μίλησε -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα», αναφέρθηκε στη φράση: «Γιατί δεν ιδρώνουν τη φανέλα όλοι», την οποία χρησιμοποίησε τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Δεν ήταν αρνητικής φύσεως η φράση του πρωθυπουργού. Είπε το αυτονόητο, ότι για να κερδίσεις μάχη, πρέπει να ιδρώσεις τη φανέλα. Πολλές φορές, οι απαντήσεις πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρες. Είναι κάτι που έπρεπε να ειπωθεί απο τον πρωθυπουργό».

«Βιώσαμε εποχές που επιχειρήθηκε προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης (π.χ. Τέμπη). Τότε δεν ήταν εύκολη η κατάσταση, αλλά με απόλυτο σεβασμό έπρεπε να αντικρούσουμε διάφορες θεωρίες. Τότε κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά. Δε θέλω να πω ότι κάποιοι “κρύφτηκαν”. Όταν είσαι μέλος μιας ομάδας, μιας κυβέρνησης, προφανώς πρέπει να βγαίνεις μπροστά και να εξηγείς. Όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συλλογική απάντηση, καλό είναι και τότε. Την ατζέντα τη διαμορφώνει η κοινωνία», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάχει. Ο Νίκος Δένδιας είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Η συζήτηση αυτή είναι λάθος να εστιάζεται σε έναν υπουργό ή ένα πρόσωπο. Δεν θα ερμηνεύσω τον υπουργό Υγείας, αλλά επειδή επικοινωνώ μαζί του, νομίζω ότι η κουβέντα έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά».

«Όταν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση, που ενδιαφέρει τον κόσμο, που μας ακούει, τότε μόνο κακό κάνει. Πρωτοφανής γεωπολιτική συγκυρία, ανησυχία για το πώς θα επηρεαστεί η καθημερινότητα. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει πολλά. Τεράστιες επιτυχίες και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Στόχος να μένουμε σε αυτό. Όλες οι άλλες συζητήσεις δεν αφορούν», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε αναφορά στις επερχόμενες εκλογές, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα ακούγονται για την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφορικά με τις επερχόμενες εκλογές είπε: «Εμμένω στα όσα είπε ο πρωθυπουργός. Εκλογές το 2027. Όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο ακούγονται πολλά. Δεν είναι θέμα επιφύλαξης. Κάθε μήνα θα διαβάζουμε ότι γίνονται εκλογές».

Για τα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, υπογράμμισε: «Μεγάλη σημασία η πρόθεση. Ασκήσεις επί χάρτου είναι, άρα πρέπει να γίνει στο 100%. Το 2023 λίγο πριν την τελική ευθεία των εκλογών, μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκκίνησης. Δε λέω ότι θα γίνει το ίδιο. Πιστεύω όμως, βλέποντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, αλλά και την πραγματικότητα ότι η επιτυχία έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα μας και με το τι θα πούμε για την επόμενη 4ετία».

«Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα Μητσοτάκη και ΝΔ, είναι ότι αυτό που λέμε ότι έχει αρχή, μέση και τέλος, με ποιο σημαντικό θέμα την Οικονομία. Δε λέμε μόνο τι θα δώσουμε, εξηγούμε και πως το δίνουμε. Δημιουργούμε τις συνθήκες. Αυτό είναι μια πολιτική με αρχή, μέση και τέλος. Πολιτεύεσαι με πρόγραμμα, και από την άλλη ακούμε μόνο τοξικότητα κλπ. Παραμένω συγκροτημένα αισιόδοξος».

Σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν υποτιμάμε ότι επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός. Αυτό αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός. Η ΝΔ οφείλει να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Ο Τσίπρας παίζει σε άλλο γήπεδο, δυστυχώς το πιο δημοφιλές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας (δημαγωγίας, έντονης αντιπαράθεσης). Η εξέλιξη δε θα αλλάξει τη στόχευσή μας. Σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα».

«Εκτίμηση για 2ο κόμμα θα είναι βιαστική. Πλεονέκτημα Τσίπρα σε σχέση με Ανδρουλάκη είναι ότι ο 1ος είναι αυθεντικότερος εκφραστής. Μειονέκτημα, ότι έχει δοκιμαστεί. Τον έχουμε δει και έχει την αξία του. Οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν».

Τέλος, αναφορικά με την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Ξεκινησαν προχθές οι προσκλήσεις. Προσωπική σχέση Ρουσόπουλου, θα τον επισκεφτεί, θα τον καλέσει. Απόφαση του Καραμανλή το τι θα κάνει. Προφανώς είναι ένα ζωντανό κομμάτι της παράταξης, δε θα σβήσει ποτέ. Προφανώς θέλουμε να είναι. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο για την παράταξη και την ιστορία της. Είναι μια προσωπική απόφασή του».

«Νομίζω ότι η πορεία της ΝΔ και οι επόμενες εκλογές θα εξαρτηθούν από το πόσο η ΝΔ θα απαντήσει στα περισσότερα καυτά ερωτήματα του συνόλου της κοινωνίας. Όλα έχουν την αξία τους, αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση όσα λέει το κάθε κόμμα».