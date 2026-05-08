Στις όπως τόνισε τρεις κατηγορίες βουλευτών, που σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν, αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής 8/5 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και έστειλε το μήνυμα: «Όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα».

«Είναι μια ωραία φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας εστιάζοντας στη χτεσινή ομιλία του πρωθυπουργού ενώπιον της ΚΟ της ΝΔ, ενώ σημείωσε πως δεν είναι όλοι «σκορποχώρι», «έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς».

«Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια και τους ρωτάνε για ό,τι μπορείς να φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους. Και υπάρχει μια άλλη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη. Τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλάκιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι που γυρνάνε το σύμπαν με το αεροπλάνο» εξήγησε ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, τόνισε πως το γραφείο του είναι πάντα ανοιχτό για όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου.

«Δεν περιμένει ποτέ βουλευτής της ΝΔ στο γραφείο μου για να μπει. Μπαίνει κατευθείαν. Όχι μόνο της ΝΔ και από άλλα κόμματα. Αν έρθει βουλευτής, μπαίνει. Η λογική μου είναι πάντα η εξής: Η δημοκρατία μας είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το κεντρικό πρόσωπο στο πολίτευμά μας δεν είναι ο υπουργός αλλά ο βουλευτής. Ο υπουργός και ο πρωθυπουργός υπάρχουν γιατί λαμβάνουν τη λεγόμενη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Άρα ο βουλευτής, που είναι ο εκλεγμένος από τον λαό αντιπρόσωπος, χρήζει απόλυτου σεβασμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.